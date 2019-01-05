许鲁帆：何苦为难微型小学！ 在华社一片反对的声浪中，教育部去年仍决定在全国少过30名学生人数的微型小学进行复级班计划，目的只是为了重新整合全国师资及节省开销。

在华社一片反对的声浪中，教育部去年仍决定在全国少过30名学生人数的微型小学进行复级班计划，目的只是为了重新整合全国师资及节省开销。在这项计划下，除了一年级和六年级的班级不受到影响，校方必须将二三年级，以及四五年级的学生各编排一班。

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当中，砂拉越去年有106所学校被鉴定要实行这项计划，其中国小（包括少数宗教学校）占82所，华小则有24所。有关计划之所以引起华社关注，因为这对微型华小的未来发展带来深远的影响。



在复级班计划下，两个班级的学生一起上课，表面来看上课时间没有减少，但实际上学生的学习时间已经减少了一半。举例，二三年级合在一班上课，教师在进行教学时，必须把原本一节30分钟的课分成一半，即二年级15分钟，三年级15分钟，长期下来肯定不利学生的学习，特别是对学习能力较弱的学生。



由于教师必须同时教导两个班级的学生，其教学时间被分了一半，影响了教学的素质与成效。过剩的教师将调往其他有需要的学校，在教师人数减少之下，导致现有教师身兼多职，因为除了日常的教学工作外，也必须处理其他的行政工作和出席教育局的各项课程和会议，这不但加重教师的负担，更是严重影响教学和学校的日常运作。



今年是复级班推行的第二年，学生来源一直是微型学校长久以来面对的问题。事实上，新学年开始有些受复级班影响的微型华小，已有家长酝酿为孩子申请转校，以确保孩子能够获得更好的教育，而把孩子送到其他没有推行复级班计划的华小就读。这将导致推行复级班计划的微型华小进一步面对学生来源的困境，而陷入关闭的危机。



长远来看，复级班计划不但影响学校的正常运作，教师在教学上也面对诸多限制和困难，更对学生的整体学习带来负面影响。因此，教育部不能为了节省开销，而在学生不超过30人的微型学校推行复级班措施，这对学生的学习是非常不公平。



除了面对学生来源的问题，有些微型华小也面对学校建筑物陈旧、被白蚁侵蚀和电线残旧等问题。学校董事部即使有意翻新或重建新教育楼，无奈没有多余经费，有心无力。微型学校本来能力就有所局限，这已是不争事实，加上复级班计划的推行，无疑是雪上加霜。

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（星洲日报．砂拉越．情怀大地．作者：许鲁帆）