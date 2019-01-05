脸书批评王储遭举报‧柔佛火箭县议员删贴文 卡玛鲁阿里芬随后删除有关贴文，并于昨晚10时11分在脸书发布声明，表示自己基于亲友的劝告，决定将评述上述课题的贴文删除。

卡玛鲁阿里芬在脸书发布声明，表明自己是基于亲友的劝告，才决定将龟咯岛课题贴文删除。

（柔佛‧笨珍5日讯）行动党笨珍县议员卡玛鲁阿里芬因在脸书评述柔佛王储东姑依斯迈与龟咯岛课题，结果遭人向警方举报。

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卡玛鲁阿里芬随后删除有关贴文，并于昨晚10时11分在脸书发布声明，表示自己基于亲友的劝告，决定将评述上述课题的贴文删除。

卡玛鲁阿里芬也是行动党北干那那州议员杨敦祥的特别助理，他强调自己是在思考后写下贴文，而这属于他个人观点，与任何人无关。

坚持龟咯岛课题立场

“我写下和删除贴文，都是出自个人意愿，没有受到任何人的强迫。

不过，我仍然坚持立场，不会就我昨天提出有关龟咯岛的课题妥协。”

卡玛鲁阿里芬认为，龟咯岛应该摆脱任何个人或私人利益的限制。

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他也透露，基于有人报案，他愿意与警方合作，协助调查。

对于带有利益及故意破坏其形象的人，他劝告对方停止这么做，因为这涉及诽谤，也无法带来任何益处。

“我也要向那些被我的话语伤害的人道歉，但我是为了龟咯岛的利益，而非个人。”

另一方面，根据报道，亚依淡巫青团早前通过脸书，发布举报卡玛鲁阿里芬的报案书。

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有关报道指卡玛鲁阿里芬在早前的贴文中，质疑东姑依斯迈为去年的错误致歉，是要转移龟咯岛被改划为柔佛苏丹地的焦点，而他也主张应将龟咯岛“还给人民”，因此被举报涉嫌侮辱柔佛王室。