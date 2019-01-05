雪隆董联会欣慰‧促敦马速落实承认统考 雪隆华校董联会针对首相马哈迪接受媒体访问，表示“不拒绝承认独中统考文凭”一事，深表欣慰。

（吉隆坡5日讯）雪隆华校董联会针对首相马哈迪接受媒体访问，表示“不拒绝承认独中统考文凭”一事，深表欣慰。

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雪隆董联会主席蔡庆文发表文告表示，承认统考文凭既然已经列进希盟政府要实现的大选宣言承诺，基于诚信，就必须要去落实。“然而，我们也了解一些国民对华教及独中统考还不够了解，需要一些时间来厘清和梳理相关课题，以作更妥善的处理。”

他表示理解教育部为能厘清相关疑虑，特成立“统考特别委员会”来进行“事实调查”、资料汇整及广纳意见等工作，这将有助于准确的向持不同意见者解释相关疑虑，以排除对承认统考文凭所产生的误解。

他也吁请教育部“统考特别委员会”加速进行工作，尽快提呈相关研究报告，以让教育部及内阁能早日落实承认统考事宜。

雪隆董联会也全力支持董教总的立场，即“承认独中统考文凭是一项教育课题，应让教育回归教育，从学术层面及为国培才及蓄才的格局，以务实、专业和理性方式处理承认统考文凭。”