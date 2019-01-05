2017年7月迄今 . 逾10万只狗打疫苗
2019-01-05 18:01
2017年7月迄今 . 逾10万只狗打疫苗
（古晋5日讯）砂兽医服务局官员艾奴表示，2017年7月至去年12月31日，当局已为10万零500只狗注射狂犬病疫苗，且大型疫苗注射活动仍会继续进行。
（古晋5日讯）砂兽医服务局官员艾奴表示，2017年7月至去年12月31日，当局已为10万零500只狗注射狂犬病疫苗，且大型疫苗注射活动仍会继续进行。
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放眼今年70%打疫苗
艾奴今日在肯联会康乐中心狂犬病疫苗注射活动上受访时称，当局放眼今年能为全砂70%的狗提供疫苗注射。
“众所周知，除了林梦外，砂各区都已沦陷为狂犬病疫区。所以，我呼吁有养狗民众，能参与疫苗注射活动，为狗只注射疫苗，防止狂犬病。”
艾奴说，欲知免费疫苗注射活动详情者，可浏览当局脸书专页（Department of Veterinary Services Sarawak）。
据悉，今日狂犬病疫苗注射活动，是当局今年的“首炮”活动。活动准备500支疫苗，从早上9时至下午2时进行。
（新闻来源：砂拉越星洲日报）
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狗只接受疫苗注射。
文章来源：星洲日报／砂拉越 · 2019.01.05
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