2017年7月迄今 . 逾10万只狗打疫苗 （古晋5日讯）砂兽医服务局官员艾奴表示，2017年7月至去年12月31日，当局已为10万零500只狗注射狂犬病疫苗，且大型疫苗注射活动仍会继续进行。

砂兽医服务局官员艾奴促请民众为还未注射狂犬病疫苗的狗只注射疫苗。

（古晋5日讯）砂兽医服务局官员艾奴表示，2017年7月至去年12月31日，当局已为10万零500只狗注射狂犬病疫苗，且大型疫苗注射活动仍会继续进行。

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放眼今年70%打疫苗



艾奴今日在肯联会康乐中心狂犬病疫苗注射活动上受访时称，当局放眼今年能为全砂70%的狗提供疫苗注射。



“众所周知，除了林梦外，砂各区都已沦陷为狂犬病疫区。所以，我呼吁有养狗民众，能参与疫苗注射活动，为狗只注射疫苗，防止狂犬病。”



艾奴说，欲知免费疫苗注射活动详情者，可浏览当局脸书专页（Department of Veterinary Services Sarawak）。



据悉，今日狂犬病疫苗注射活动，是当局今年的“首炮”活动。活动准备500支疫苗，从早上9时至下午2时进行。



（新闻来源：砂拉越星洲日报）

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狗只接受疫苗注射。