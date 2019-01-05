探测换政府后马来人情绪·巫裔接受林冠英当财长 独立民调机构巧思中心（Ilham Centre）一项针对巫裔穆斯林的民调显示，三位非穆斯林高官中，财长林冠英在巫裔群体的接受度最高。

林冠英（左）是大马在超过40年后再出任财政部长的华裔。（图：马新社）

（槟城5日讯）独立民调机构巧思中心（Ilham Centre）民调显示，三位非穆斯林高官中，财长林冠英在巫裔群体的接受度最高。

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独立民调机构巧思中心（Ilham Centre）为探测希盟执政后马来人的情绪，而在大马6个不同地区展开调查，包括沙巴与砂拉越。

其研究员尤斯里（Yusri Ibrahim）出席乔治市举办的一场名为“马来穆斯林转型：他们何去何从？”论坛时，公布一项针对巫裔族群的研究数据显示，他们对于非穆斯林担任国家高官职位产生疑虑，担心影响伊斯兰地位与马来权益。

不过，三位非穆斯林高官中，身为财政部长的林冠英则接受度最高，皆因林财长过去担任槟州首长的政绩优越；反之，总检察长汤米汤姆斯及首席大法官里察马拉尊却不被大部分接受。

首席大法官里察马拉尊及总检察长汤米汤姆斯。

尤斯里补充：“总检察长及首席大法官这两个职位牵涉穆斯林条例像是伊斯兰法庭、责罚等，因此引起穆斯林敏感”。

尤斯里表示，这项数据调查主要对象群来自半岛的北、南、与东海岸的年长者，以及部分来自东海岸的年轻人。

至于有一部分来自东海岸、沙巴与砂拉越的群体却认可三位非穆斯林高官的优点与资格。

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除了尤斯里，其他讲座主讲人包括，槟城研究院政治分析组主任黄进发、《马来邮报在线》马来版主编法迪（Fathi Aris Omar）、捍卫自由律师团执行总监拉蒂花（Latheefa Koya）。