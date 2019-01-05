张孳璘：涉滥用职权‧已报案求查鍾少云助理 张孳璘今日发文告表示，国会议员主动向媒体爆料的行为值得鼓励，但她无法苟同对方没有更深入采取实际行动的做法。

（柔佛‧新山5日讯）马青地不佬区团团长张孳璘指出，针对地不佬国会议员鍾少云助理涉嫌滥用职权，收取服务费及派发假固本一事，她已报警并要求警方介入调查。

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张孳璘今日发文告表示，国会议员主动向媒体爆料的行为值得鼓励，但她无法苟同对方没有更深入采取实际行动的做法。

她说，国会议员身为民选立法者，应当尊重国家法律和保护人民权益，理应将涉案者交给反贪会及警方查办，以开除方式来划清界限的做法，让人觉得有包庇及玩弄法律之嫌。

“倘若助理的恶劣行为没有受到法律制裁，只以被革职及对外公布的方式来作为收场方式，这是否会造成更多的助理涉险重蹈覆辙，毕竟最严重的后果只是被革职而已？

“人民于509大选支持希盟，是因为其承诺成立一个廉洁的政府，打击任何贪污腐弊，不论任何人涉贪都要绳之以法。”

“但希盟政府执政8个月以来，陆续发生议员助理涉嫌抽佣或舞弊事件，这无疑让我们对新政府打击贪腐的决心感到怀疑与失望。”

张孳璘促请国会议员务必给选民一个完整交代，同时提醒希盟政府不要把打击贪腐当儿戏来戏弄人民。