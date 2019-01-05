去年圣诞节安全行动 骑士 乘客 . 死亡率46.7% （古晋5日讯）砂交通调查与执法组于去年12月18日开始，展开为期15天的圣诞节安全行动中，共接获712宗车祸，当中13宗属死亡车祸，导致15人死亡，摩托骑士与乘客就占7人，相等于46.7%。

（古晋5日讯）砂交通调查与执法组于去年12月18日开始，展开为期15天的圣诞节安全行动中，共接获712宗车祸，当中13宗属死亡车祸，导致15人死亡，摩托骑士与乘客就占7人，相等于46.7%。

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砂交通调查与执法组主任亚历森警监于今午发文告指出，经过警方调查，导致死亡车祸的主要原因包括违规超车、出路没亮警示灯、以及超速等。



他进一步表示，根据警方资料，警方在去年12月18日开始，展开为期15天的圣诞节安全行动，共接获712宗车祸案件，相较去年同时期的699宗，增加13宗，相等于1.8%。



死亡车祸案件方面，警方于今年的圣诞节安全行动中，共接获13宗死亡车祸，虽然相较去年同时期一样是13宗，但死亡人数有明显下降，去年死亡人数达17人，今年是15人，减少2人，相等于下降11.8%。



“根据警方资料，因车祸逝世的15人中，摩托骑士与乘客占7人，罗里司机占1人。”



（新闻来源：砂拉越星洲日报）