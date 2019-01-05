和谐 从了解开始……‧穆斯林大学生访斗母宫 为了加深对各族文化及宗教的了解，苏丹阿兹兰沙大学以50名穆斯林大学生为主的“和谐探访团”，日前到访槟州地标之一的北海斗母宫，进行跨宗教的交流及沟通，带来种族和谐的正能量。

苏丹阿兹兰沙大学“和谐探访团”与北海斗母宫理事及宫友在宫前合照。（图：星洲日报）

和谐，是从了解开始。

广告

为了加深对各族文化及宗教的了解，苏丹阿兹兰沙大学以50名穆斯林大学生为主的“和谐探访团”，日前到访槟州地标之一的北海斗母宫，进行跨宗教的交流及沟通，带来种族和谐的正能量。

“宗教比较课程”讲师西蒂诺乐拉受询时说，她已多次探访非伊斯兰的宗教组织，包括道教组织；然而大部份和谐探访团的大学生，是首次探访非伊斯兰的庙宇。

西蒂诺乐拉（右三）赠送纪念品给蔡岢俐。左起是北海斗母宫理事洪振鑫、洪祖锖及方裕祥。（图：星洲日报）

没阻穆民进他教膜拜场所

她说，伊斯兰从没阻止穆斯林进入其他宗教的膜拜场所，而和谐探访团主要是让大学生了解穆斯林与非穆斯林之间的区别，并收集宗教经典及宗教组织的历史以作研究，这有助于人们更深刻了解其他宗教，减少各宗教间的纠纷，打造宗教和谐的社会。

“即便是有宗教差异，在此次探访中，非穆斯林是以非常好客及友善的态度接待我们，并获得北海斗母宫理事热情的解说。”

她说，此前学生们仅听过有关庙宇的名字及在课堂上了解其他宗教，唯通过探访北海斗母宫，大学生们已更深刻了解道教，这有助于学生解答“宗教比较课程”内的疑问。

广告

北海斗母宫理事会主席拿督许远达说，已有48年历史的斗母宫，不仅是一间庙宇，也朝向五大方纲发展，即宗教、文化、医疗、教育及慈善；包括每年举办新春活动、中秋庆典、施医赠药及爱心关怀活动等，并不分宗教及种族给予协助，配合政府打造爱心社会，促进各族团结。

和谐探访团在北海斗母宫外录影。（图：星洲日报）

设文化楼发扬光大九皇文化

他说，该宫目前正筹建“斗母九皇信仰文化楼”，这座集合宗教、文化、教育及行政4层楼高的文化楼，将设九皇大帝信仰文化展览馆、道教资料室、北海斗母宫文物馆等，有助于加强人们对该庙宇的认识，并将九皇文化发扬光大。

“国家和谐是出自种族和谐，宗教和谐，所以大专学府推动跨种族的宗教文化交流，对往后的马来西亚是利多过弊，所以苏丹阿兹兰沙大学此次的探访，有助于让他们深入了解华社如何通过庙宇组织，来推动文化及慈善。”

广告

他说，这次是斗母宫第2次接待穆斯林大学生前来交流，以了解该宫的宗教文化信仰。

他说，首次是北方大学的6名学生，在去年九皇庆典时前来，此次则迎来苏丹阿兹兰沙大学的50名学生，而苏丹阿兹兰沙大学的学生来该宫前，已先多次互相沟通及了解，才定下此次探访。

“本宫无时无刻都开放让各族探访，去年九皇庆典更是获得外交部副部长拿督马祖基前来探访，他也是首名到访本宫的非华裔副部长，这对我国宗教自由有更好的发展及前景。”

蔡岢俐向穆斯林大学生解释供品的意义。（图：星洲日报）