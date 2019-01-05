阿邦佐：可带来30亿收入 . 征石油税 砂不放手 （古晋5日讯）砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里表示，尽管联邦政府质疑砂政府征收5%石油产品销售税的决定，但砂人民并不愚蠢，不会放弃征税权力。

阿邦佐哈里表示，尽管联邦政府质疑砂政府征收5%石油产品销售税的决定，但砂人民并不愚蠢，不会放弃征税权力。

（古晋5日讯）砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里表示，尽管联邦政府质疑砂政府征收5%石油产品销售税的决定，但砂人民并不愚蠢，不会放弃征税权力。

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他说，去年12月17日召开的联邦内阁建国契约指导委员会会议上，财政部长林冠英询问为何砂政府要从今年起征收5%石油产品销售税。同时，林冠英也表明不同意砂政府这么做，因为这会导致石油产品成本上涨。



阿邦佐哈里当时回应称，征收石油及天然气产品销售税是砂拉越的权力。对于成本上涨的问题，联邦政府可降低向砂拉越获取的38%石油税收。



砂政策没有一直U转



阿邦佐哈里今日在三马连嘉年华开幕礼上致词时说，征收5%石油产品销售税的决定并不愚蠢，实际上，砂拉越人根本不愚蠢，没有一直U转或转来转去。



“联邦政府可降低所获得的38%石油税，我们（砂拉越）只是征收5%，其实幅度可达10%，但我们看整个经济情况，决定只征收5%。”



（新闻来源：砂拉越星洲日报）

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