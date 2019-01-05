刘华才：基层意愿为依归·民政上阵金马仑几率高 民政党主席拿督刘华才透露，该党将以基层的声音和意愿为依归来决定是否上阵金马仑国席补选，目前上阵的几率高，若上阵肯定会委派当地领袖。

刘华才（前排中）与金马仑地方领袖会谈收集意见以决定是否上阵金马仑补选。前排左起为黄炳祝、陈赛玉、麦嘉强，右起为艾迪、何业嘉和叶运兴。（图：星洲日报）

（彭亨．金马仑5日讯）民政党主席拿督刘华才透露，该党将以基层的声音和意愿为依归来决定是否上阵金马仑国席补选，目前上阵的几率高，若上阵肯定会委派当地领袖。

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他今日在冷力与金马仑地方领袖展开会谈后在新闻发布会表示，民政党已有心目中的人选，不过上阵与否，将在下星期的中央工作委员会中拍板定案。

若民政党最终议决出征金马仑补选，也意味该党首次以自家旗帜上阵选举。

刘华才说，民政党脱离国阵后的定位是独立专业政党，也就是会支持好的政策，对于不利于民的政策会提出抗议，同时提供解决方案。

他说，人民对目前的政治乱局感到厌倦，尤其希盟政府频频U转的政策，他相信人民需要一个能代表人民传达心声、反映课题和独立问政的政党。

他说，若该党最终决定不上阵，则会给予可为金马仑带来利益的政党和候选人支持。

刘华才披露，自金马仑国席宣布补选后，该党收到不少外界、党元老和党员的询问是否会上阵。

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他说，有鉴于此，该党早前已启动竞选机制，也已经进入最终的阶段。

他表示，该党在首阶段已分析上阵的利与弊，第二阶段则交由州和地方领袖接洽当地选民探测人民对民政党出征的接受度。

他指出，最后阶段则回归到中央成员接触选民听取民意，再带进中央工作委员会作探讨和最后决定。

何业嘉：若获上阵占优势

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民政党金马仑区部主席拿督何业嘉说，如果他被选为候选人，将占有优势。

他说，这是因为他土生土长，在金马仑当教师长达26年，当校长4年，308大选时以独立人士上阵丹那拉打州议席并中选，2010年加入民政党，因反风吹起而在505大选中败阵。

他说，担任州议员期间，他的表现也得到选民的支持。

出席者包括民政党总秘书麦嘉强、妇女组主席陈赛玉、中央委员艾迪、哈布分部主席黄炳祝和彭亨州联委会主席叶运兴。