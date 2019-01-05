民政党是否上阵金马仑补选．刘华才：聆听基层意愿才决定 民政党主席刘华才在冷力与金马仑地方领袖展开会谈后在新闻发布会上表示，该党已有心目中的人选，不过上阵与否的最终决定将在下星期的中央工作委员会中拍板定案。

（图：星洲日报）

（金马仑5日讯）民政党主席拿督刘华才透露，该党将以基层的声音和意愿为依归来决定是否上阵金马仑国席补选，目前上阵的几率高，而且会委派本地候选人上阵。

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他今日在冷力与金马仑地方领袖展开会谈后在新闻发布会上表示，该党已有心目中的人选，不过上阵与否的最终决定将在下星期的中央工作委员会中拍板定案。

倘若民政党最终议决出征金马仑补选也意味该党首次以自家旗帜上阵选举。

他说，民政党脱离国阵后的定位是独立专业政党，也就是会支持好的政策，对于不利于民的政策会提出抗议，同时提供解决方案。

他说，人民对目前的政治乱局感到厌倦，尤其希盟政府频频U转的政策，他相信人民需要一个能代表人民传达心声、反映课题和独立问政的政党。

不过，他说，若该党最终决定不上阵则会给予可为金马仑带来利益的政党和候选人支持。