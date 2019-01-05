林吉祥：不认为希盟需等5年‧“乐观看待承认统考” 林吉祥在行动党市议员集训营发表谈话说，首相马哈迪昨天澄清自己从未说过政府拒绝承认统考，他只是说，必须考虑到所有种族的敏感度。

（布城5日讯）行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥指出，他对希盟能在第15届全国大选实现承认统考的宣言感到乐观，其实，他不认为希盟需要等待5年来承认统考。

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林吉祥在行动党市议员集训营发表谈话说，首相马哈迪昨天澄清自己从未说过政府拒绝承认统考，他只是说，必须考虑到所有种族的敏感度。

林吉祥说：“我认同，所有种族的敏感度都必须考量在内，尤其巫统和伊党领袖如今只能走向充满谎言、憎恨及惧怕的饥渴、危险及恶毒政治，企图在国内制造不稳定，还有种族及宗教分化。”

抨马华藉星洲报道攻击希盟

林吉祥形容，马华领袖将《星洲日报》专访首相敦马哈迪有关独中统考的报道视如“天掉下来的礼物”，并发表一系列文告炮轰希盟及行动党食言，尽管真实情况根本就不是如此。

“我不期望马华领袖对如此不顾一切的爆发表露任何遗憾，但他们从来没有为自己协助及支持纳吉可怕的一马发展公司（1MDB）盗贼治国而有所忏悔，这应该成为马华及巫统政客犯下恶毒谎言、仇恨及惧怕政治的提醒。”

“希盟竞选宣言不曾答应会再成立政府后的100天内承认统考，而是在5年任期内承认统考。”

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林吉祥指出，令人惊讶的是，马华领袖怂恿巫统及伊党领袖走向充满谎言、憎恨及惧怕的饥渴、危险及恶毒政治，以承认统考课题会威胁马来人的权益，挑起马来人的恐惧。

“这也是为甚么我们会看到马华在来临的金马仑补选与巫统还有伊党合作，是不例外的事。”

他表示，希盟最大的挑战是在多元的马来西亚社会推行具包容性的政治，国内的种族及宗教组织必须了解及尊重其他种族及宗教的敏感度。

“我们不能将其他种族和宗教的敏感度，当作理所当然。”

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建议火箭中委

设机制监督拥官职领袖

针对近期发生的自称麻坡议员助理抽佣案，林吉祥建议行动党中委会成立机制监督行动党拥有官职，上至部长下至市议员都是有诚信且廉正的领袖。

他也表示，这件事的处理方式展现了希盟政府与国阵政府的截然不同，最佳的例子就是，前马华总会长丹斯里翁诗杰主动揭露政府弊端时，却被巫统部长责怪，而马华同僚都没有人声援他。

林吉祥指出，近期有人自称为青年及体育部长兼麻坡区国会议员赛沙迪的助理要求抽佣30%的事件，让他想起2006年发生在前马华总会长翁诗杰身上的事。

林吉祥表示，当时翁诗杰是高教部副部长，他因为揭露麻坡坤兰乌汝公孺小学拨款被“干捞”高达90%，3万令吉变3000令吉，而被嘲笑为“半桶水”部长。

“以时任教育部长拿督斯里希山慕丁为首的巫统部长炮轰他（翁诗杰）的时候，4名马华内阁部长中，没有任何一人站起来维护诗杰，希山慕丁说，他永远都不会原谅诗杰，也不会忘记这件事。”

绝不妥协贪污行为

林吉祥强调，希盟与国阵、巫统和马华是截然不同的，当《星洲日报》封面报道一名自称议员助理从麻坡学校拨款中抽佣30%，他马上就给予回应，强调如此行为简直就是贪污，且是希盟所不允许的前朝政府行为，一定要被揭露及依法处置。

他指出，无论涉及人士来自哪个希盟成员党，这样的行为都不会被妥协。对于赛沙迪国会办公室的职员联系他，告知已经针对有人假扮议员助理要求佣金一事向警方报案，他也对此感到欣慰。

“行动党反对盗贼治国，滥权及所有形式的贪污行为，也绝不妥协，行动党领袖，无论是部长、副部长、行政议员、国州议员还是市议员，都一定要将诚信摆在第一位。”

推行新廉正文化

换政府为根除盗贼治国

林吉祥表示，马来西亚人换政府不是为了换另一批名为“希盟盗贼”，而是根除盗贼治国，及推行公共服务体制内的新廉正文化。

“这也是为甚么我说，大多数行动党及希盟的成员，我们宁可输了政权，也不要以贪污、不民主或其他邪恶的方式保住政权，我昨天说了，我相信压倒性、大多数的希盟领袖及党员不要为了保住政权而不顾一切，否则希盟就与纳吉的巫统，还有国阵没有差别。”

他表示，党会控制政府内的领袖，而不是政府来控制政党。他举例，希盟若要成功将大马转型为廉政的国家，市议员的角色就非常重要。

背负建立新大马2任务

林吉祥在集训营对全国450名行动党市议员说，他们背负了建立新马来西亚的2个任务，就是在政府体制内成立干净及廉正的公共服务文化，还有促进大马多元种族、宗教及文化间的了解、包容、团结及和谐。

他也说，许多大马人如今仍然在投诉，为何国家的盗贼还逍遥法外，并以不点名方式讽刺纳吉如今还假扮为“人民的救世主”，天天在脸书发文告。

林吉祥强调，为了遵从法治，人民必须接受这些人之后才受到惩治，毕竟法律程序需要时间。