欢迎各方批评包括卡迪雅欣‧马智礼：会虚心受教 “我还是新人，所以我会向所有人学习，我接受马哈迪，甚至卡迪雅欣的批评和建议，他们都是政治上的前辈，他们懂得甚么是该做及不该做，因此，我乐意从他们的经验中学习。”

马智礼（右二）为《敦马和我》主持推介礼。右是安努亚；左起是张杰鑫、张宇炯、郑福成、徐思众、方天兴和刘庆辉。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧沙登5日讯）教育部长马智礼欢迎各方的各种批评和指教，包括资深报人兼首相办公室媒体及通讯顾问拿督卡迪雅欣的批评。

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他今日代表首相敦马哈迪为新书《敦马和我》主持推介礼后，受询及卡迪雅欣于去年11月曾批评他表现不佳的问题时说，他愿意学习，并接受任何资深政治人物的批评。

“我还是新人，所以我会向所有人学习，我接受马哈迪，甚至卡迪雅欣的批评和建议，他们都是政治上的前辈，他们懂得甚么是该做及不该做，因此，我乐意从他们的经验中学习。”

去年11月，卡迪雅欣在其部落格撰文揭露，掌管国家团结及社会和谐事务的首相署部长瓦达姆迪和马智礼因表现差强人意，被马哈迪召见和训话。

他特别提到马智礼是因为在处理国民学校的方针，让首相感到不满而被训话，他也提醒马智礼应该让国民学校回归初衷，扮演团结各族及宗教的角色。

另一方面，针对教育部欲在2021年至2030年期间落实国家10年阅读计划（DMK），让大马在2030年成为阅读国的问题，马智礼说，《敦马和我》是此计划的一部份。

他也鼓励私人界及出版商协助教育部推动阅读计划，包括出版更多各类书籍，以及捐献书籍给学校及其他人等。

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敦马保持健壮体魄秘诀

“别睡太多多阅读”

马智礼表示，他曾询问首相敦马哈迪如何到了93岁仍保持健壮体魄和继续工作，后者透露了两个秘诀，即别睡太多和持续阅读。

“他说，若持续阅读，心境就能保持不老，也能一直期待长寿。”

因此，他呼吁人民向首相敦马哈迪学习，因为马哈迪热爱阅读，而且93岁仍在持续阅读。

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他说，马哈迪相信阅读是成功的基础，而这也是在他领导下的教育部所优先培养全国的阅读文化，包括通过“马来西亚阅读计划”和推出10年的国家阅读计划。

他表示，该部放眼在2030年把大马打造成为一个阅读国。

“此目标将通过多管齐下的策略来实现，包括委任阅读大使；将伟大的文学作品翻译成国语；提供阅读特别奖掖计划，并且增加马来西亚出版的书籍数量，即从2017年的1万9173册增加到2020年的3万1000多册。”

热爱工作就不感到压力

马智礼也回忆起某一天被马哈迪召去其办公室，看到了后者的桌面上放满各种各样的文件及书信。

“我问他在这样的年龄如何减压，结果他反问我：那里有压力？马哈迪更指本身尚年轻，笑称本身只有39岁，而重要的是热爱自己的工作就不会感到压力。”

马智礼也透露马哈迪是一个“工作狂”，因为在去年开斋节前一个内阁会议，多名部长想向马哈迪请假，但大家都感到怕怕。

“我们之后要求副首相拿督斯里旺阿兹莎向马哈迪提出要求，后者却回应：部长那里有假期的？部长们是没有休假或假期的，部长们都必须要工作，更指示我们在开斋节第一天上班，那就是出席首相办公室举行的开斋节茶会。”

他说，去年12月杪，部长们劝说马哈迪在辛苦了7个月后，应该拿假期休息，但却被后者拒绝，最后是“出动”首相夫人敦茜蒂哈斯玛去劝说，成功说服马哈迪给自己6天的假期。

“尽管在放假，但马哈迪还是心系公事及人民，并且持续阅读，包括《遇见街猫Bob》。”

出席者包括工程部副部长安努亚、中国驻马大使馆文化处主任张杰鑫、华总会长丹斯里方天兴、文语控股集团董事经理刘庆辉、《敦马和我》作者徐思众、宁波商会会长张宇炯及大会顾问丹斯里郑福成。