建课室拨款花在迎高官‧章瑛：教会学校家协揭前理事滥用 “这项拨款事件与学校无关，而是上届家协以家协名义使用该笔拨款，槟州政府没有把这间学校列入黑名单，今年依然批准拨款给该校。”

章瑛透露，威省有一所教会学校没根据原本用途使用州政府的拨款。（图：星洲日报）

（槟城5日讯）槟州威省一所教会学校的上届家教协会被指滥用州政府教育拨款，把原该用在建设新课室的7万令吉拨款的约半拨款，用在美化校园及举办茶会迎接联邦副部长，而新届家协已针对此事报警。

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槟州政府华校及教会学校事务协调委员会主席章瑛今日在州政府宣布教会学校教育拨款仪式上揭露此事，并说这是槟州政府实行制度化教育拨款10年来，首次发生的情况。

“这项拨款事件与学校无关，而是上届家协以家协名义使用该笔拨款，槟州政府没有把这间学校列入黑名单，今年依然批准拨款给该校。”

更改拨款用途须申请

她说，该校去年获州政府拨款7万令吉以建设新课室，但在去年大选前，上届家协把约半拨款花在重新油漆学校、布置及举办茶会，以迎接一名时任副部长，而这与州政府原本批准的拨款用途不符。

“一些学校获得州政府教育拨款后，更改拨款用途属正常现象，但校方会按照标准作业程序向州政府申请更改用途。不过，上述教会学校并没向州政府申请。”

章瑛说，该校新届家协去年针对此事报警后，警方从滥用公款角度调查此案，但目前未有结果。

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章瑛借此提醒获州政府教育拨款的各校，必须遵守标准作业程序，把拨款花在原本获批的用途，若要更改用途则需向州政府申请。