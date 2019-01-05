推介千人宴会厅·凯恒丽晶11日起婚纱展 （亚庇4日讯）位于1Borneo购物商场的凯恒丽晶酒店（The Klagan Regency）将于本月11日起主办婚纱展，为准新人介绍经过大规模翻新，以全新面貌重新开业的酒店宴会厅。





凯恒丽晶酒店总经理姚福寿（右）和职员宣布本月11日起，在酒店宴会厅主办婚纱展。

（亚庇4日讯）位于1Borneo购物商场的凯恒丽晶酒店（The Klagan Regency）将于本月11日起主办婚纱展，为准新人介绍经过大规模翻新，以全新面貌重新开业的酒店宴会厅。

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为期3天的婚纱展将在凯恒丽晶酒店宴会厅举行，届时将有24个参展摊位，包括婚纱礼服店、婚礼策划公司及婚礼摄录公司等，提供一站式服务。

凯恒丽晶酒店总经理姚福寿今日在新闻发布会上，宣布这项消息。

姚福寿指出，凯恒丽晶酒店宴会厅在重新装潢之后瑰丽堂皇，无柱式场地宽敞舒适，是举办鸡尾酒酒会、婚宴、课堂式、剧院式、展览会、讲座及会议等活动的理想场地。

其中，鸡尾酒酒会可容纳多达1800名宾客、剧院式座位编排1700人、1000人的百桌餐宴或是800人的课堂式座位。

他表示，该酒店还有专业的服务团队，以满足顾客各方面的需求。

姚福寿说，准新人在来临的婚纱展将有机会亲身了解酒店所提供的服务与特色菜肴，还有参观全新样貌的宴会厅。

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姚福寿指出，届时将有系列活动，包括艺人歌唱表演、化妆秀、婚纱秀及幸运抽奖游戏等，让婚纱展增添看头。

凯恒丽晶酒店婚纱展是从1月11日至13日，每天上午11时进行至晚上7时，欲查询详情可联络（088-529888）或浏览（http://www.theklaganregency.com/）。

凯恒丽晶酒店宴会厅经过大规模翻新，以全新面貌重新开业。

凯恒丽晶酒店宴会厅厨师精心设计婚宴菜式。



