神诞出游展现跨族和谐‧兴都教徒入华人庙祭神 这所兴都教嘉达姆尼神庙的秘书基温表示，这么做是为了促进跨种族宗教和谐，而安顺芭尾新村胡锡康路清水祖师庙坛主廖添安，也表示欢迎兴都庙教徒的到来。

廖添安（左起）、基温、迪瓦再也古玛在清水祖师庙前亲切地合照。（图：星洲日报）

安顺兴都庙庆祝神诞出游，进入2所华人神庙祭拜华人神明，体现华印族宗教和谐。

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这所兴都教嘉达姆尼神庙的秘书基温表示，这么做是为了促进跨种族宗教和谐，而安顺芭尾新村胡锡康路清水祖师庙坛主廖添安，也表示欢迎兴都庙教徒的到来。

基温：华人庙祭拜成传统

基温向星洲日报说，从3年前开始，该兴都庙一年一度的神诞出游，都会进入胡锡康路2所华人庙宇进行祭拜仪式，这已成为该兴都庙的传统。

“我们准备了牛奶、香蕉叶、椰子放置在华人神庙前，再由鼓手击鼓，向华人神明膜拜，在华人神庙的整个仪式约半小时。回到巴硕伯打马路的兴都神庙后，我们会将牛奶浇在安曼神上，以祈求全民平安。"基温表示，华印族宗教相互尊重，大家都能以自己的方式进行宗教仪式，社会将更和谐。

廖添安也表示，这些兴都教徒到来芭尾清水祖师庙，以他们的宗教仪式进行膜拜，虽然形式上有别于华人神庙的宗教仪式，但都是美好的宗教交流，值得鼓励。

“在兴都教徒清水祖师庙进行祭拜仪式，我们并没进行华人神庙的仪式，以示尊重友族的宗教。”

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兴都教徒在华人神庙祭拜华人神明之际，也吸引不少安顺芭尾新村华裔居民好奇的眼光，部份村民也驻足观看。

兴都庙庆祝神诞出游，进入华人神庙祭拜华人神明，促进华印族宗教和谐。（图：星洲日报）