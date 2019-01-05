鲍威尔：我不会辞职 美国联邦储备局（Fed）主席鲍威尔（Jerome Powell）周五试图消弭金融市场疑虑，表示升息并非锁定之举，并重申联储局独立性，还说即使总统特朗普要他离职，他也不会照做。

（美国‧华盛顿5日电）美国联邦储备局（Fed）主席鲍威尔（Jerome Powell）周五试图消弭金融市场疑虑，表示升息并非锁定之举，并重申联储局独立性，还说即使总统特朗普要他离职，他也不会照做。

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法新社报道，特朗普经常放话批评鲍威尔和联储局，指责他们的升息动作，说这已对他的经济议程造成威胁。

鲍威尔出席亚特兰大（Atlanta）一项经济会议时被问到，万一特朗普要他辞职的话，他是否会下台，鲍尔回答：“不会。”

鲍威尔表示，虽然总统多次在推特发文怒批，但他尚未听到特朗普直接提出要求。他重申美国中行维持在政治考量之外的立场。

然而，鲍威尔再次强调，联储局未针对利率“预设”计划，将观察经济发展以等待时机。

他提出美国强劲经济数据，包括12月的就业报告，但指出金融市场对美国和中国经济趋缓深感忧心。

他说，虽然2018年薪资大幅成长，但未引发通货膨胀的警钟。

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鲍威尔指出，没有预先设定的政策路径，尤其是在通膨缓和的情形下。

他说，将保持耐心，观察经济如何发展。

鲍威尔表示，联储局“已做好准备迅速和有弹性地调整政策”以支持经济发展。

“我们仔细聆听……市场传达的讯息，在我们推展政策之际，会将这些下行风险考量在内。”