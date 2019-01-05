鲍威尔暗示暂停升息‧科技股领涨 道指回弹745点 美股周五一甩阴霾开高走高，收于2周以来的最高点，主要是受到美中贸易乐观氛围、美国12月非农就业数据超预期、加上联储局（Fed）主席鲍威尔表示中行将耐心升息（暗示可能会暂停升息）的激励。

（美国‧纽约5日电）美股周五一甩阴霾开高走高，收于2周以来的最高点，主要是受到美中贸易乐观氛围、美国12月非农就业数据超预期、加上联储局（Fed）主席鲍威尔表示中行将耐心升息（暗示可能会暂停升息）的激励。

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道琼斯工商指数上涨746.94点，或3.29%，收23433.16点。标普500指数上涨84.05点，或3.43%，收2531.94点。纳斯达克指数上涨275.35点，或4.26%，收6738.86点。

苹果下修财测领跌美股周四暴跌后，周五美股四大指数涨幅超过3%，标普500指数浴血重生，11个板块纷纷走高，工业、科技股领涨，但能源股涨幅最低。

TDAmeritrade首席市场策略师表示：“就业报告有助于消除人们对全球经济放缓挥之不去的担忧。”FTSERussell全球市场研究董事总经理也表示：“强劲的12月就业报告对股市而言是利多因素，因为投资者最担心的是经济增长放缓。”

周五盘中鲍威尔演说亦激励美股续涨，鲍尔称Fed将耐心地升息并保持灵活性，如果出现问题，将“不会犹豫”改变其资产负债表减少计划。

欧股大涨

欧洲股市周五长红作收，主要因鲍威尔暗示不再决定升息及美元走软所致。

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伦敦F T S E100指数上涨2.16%，收在6837.42。法兰克福DAX30指数上涨3.37%，收在10767.69。巴黎CAC40指数上涨2.72%，收在4737.12。