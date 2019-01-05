美国上月就业意外劲扬 美国12月新增就业人口大增逾31万人，创下2月来最高纪录，而且薪资年增幅创2008年来最大，意味著虽然年末金融市场剧烈震荡，但美国实质经济依然维持强劲成长力道。

（美国‧华盛顿5日电）美国12月新增就业人口大增逾31万人，创下2月来最高纪录，而且薪资年增幅创2008年来最大，意味著虽然年末金融市场剧烈震荡，但美国实质经济依然维持强劲成长力道。

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经济学家认为，这也使联储局（Fed）“鹰派”气势转盛，预料货币政策立场暂时不会转向“鸽派”，对美股影响则为多空参半。

据美国劳工部周五公布，美国12月非农就业人口经季调后激增31.2万人，写下2月来最高水准。

12月平均时薪月增0.4%，年增3.2%，创下2008年以来最大年升幅。失业率由11月的3.7%上升至3.9%，主要因为更多劳工进入就业市场。

《华尔街日报》调查经济学家意见，原预估12月新增就业人口仅增加17.6万人，时薪月增0.3%，失业率下降至3.6%。

报告显示，2018年美国雇主平均每月增加22万份工作机会，远远优于2017年的18.2万份，创下2015年以来最佳就业增加纪录。整体而言，美国就业人口连续99个月上升，创下史上最长纪录。

民间产业就业机会增

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12月除了资讯业以外，每个民间产业的就业机会皆增加，其中尤以营建、教育和健康服务业创下最大增幅。上月各层级公家单位增加1.1万份工作机会。

12月民间部门劳工平均时薪增加11美分至27.48美元，写下连续3个月时薪年增幅超过3%纪录，这也是2009年全球金融危机结束后首见。

12月劳动参与率由前月的62.9%上升至63.1%，升至2014年来最高水准，这也能说明失业率上升。

若未来几个月美国劳动市场依然维持强劲，而且薪资持续加速成长，可能促使联储局考虑今年进一步升息，即便市场担心经济成长减速。联储局官员认为，较高的薪资最终将能推升通膨。

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Fed升息行动恐尚未结束

Fed“鹰派”气势可能因此转盛，预料货币政策立场暂时不会转向“鸽派”。

2018年全年非农业就业人数共增加264万人。由于就业人数及薪资升幅都强，将支持消费支出，与最近经济数据偏弱的势头相悖。不过经济学者认为由于贸易战未解，且制造业景气转弱，房市萎缩，因此2019年就业市场有可能转弱。

经济学家说，美国12月就业报告意外强劲，显示联储局（Fed）将会持续升息，但未来六个月，恐不致采取行动。

MacroPolicy Perspectives公司总裁茱莉亚说，单独看就业报告，Fed的升息行动应尚未结束。