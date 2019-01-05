工商界：其他成本节节升·油价跌物价料不降 燃油价格下跌会否带动物价下降？工商界人士都表示，预料对物价影响不大，毕竟还有其他成本，而且每周调整的油价在这周下跌只是暂时性，顶多让他们松一口气。

（雪兰莪．八打灵再也5日讯）燃油价格下跌会否带动物价下降？工商界人士都表示，预料对物价影响不大，毕竟还有其他成本，而且每周调整的油价在这周下跌只是暂时性，顶多让他们松一口气。

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受访者认为，尽管这一周的燃油价格下滑，但是会每周调整，而其他成本如电费、原料、最低薪资等则调高，因此物价不会随之下滑。

另外，大马消费人协会总秘书拿督保罗则促请国内贸易及消费事务部扮演其角色，援引反暴利法调查商家，确保不会牟取暴利的情况出现。

他说，当燃油价格提高，商家调涨物价；因此油价下滑时，也理应反映在物价方面，可是许多商家还是有藉口不予以调低价格。

从1月5日起至1月11日，RON97和RON95分别下降了27仙，柴油则下降14仙。

政府将根据自动定价机制（APM）和国际油价走势，每周重新调整油价。

江华强：油价未必每周都下跌

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大马中小型工业公会总会长拿督江华强指出，油价下跌带动物价下调的机会不高，毕竟油价是每周调整，不一定都是下跌。

他说，然而其他成本却增加了，例如最低薪金增加、新条例也导致营运成本增加，其中也包括公司注册法修订后，各项违规行为的罚款也调高了。

“目前可能不会出现物价调涨的情况，相信在华人农历新年过后物价会调涨。”

他以食品为例，相信食品价格会涨价，毕竟电费、工人薪资都增加了。

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他说，即使运输费暂时降低，港口手续费的成本、集装箱的抵押金等问题也无法降低成本。

“如果政府效率没有提高，无法协助降低经商成本，无法预见物价下滑。”

方志民：运输费调整才会牵动物价

马来西亚杂货商联合会总会长方志民说，燃油价格每周调整，引起市场混乱，对于物价的影响不大，而且也胥视运输费是否有调整，才可能牵动物价。

他说，这一周燃油价格下降对零售业而言，影响不大，零售业是“贵来贵卖”的，或许只有送货的成本降低一点。

“不过由于经济放缓，人民的购买力不强，因此许多物品的价格不敢调高，即使华人农历新年将至，年饼、年糕等年货的价格也不会太高。”

他说，政府应该多为老百姓着想，目前住在城市的人民经济压力大，郊区的人民面对原产品价格不好的问题，许多人都不敢消费，他担心会出现购买力下滑的问题。

陈文雄：轮胎电池等成本涨

大马罗里同业总会会长陈文雄说，虽然燃油价格暂时性下跌，但是轮胎、电池等涨价，相信运输费短期内不会调整。

他说，燃油价格下跌只是短暂性地让运输业业者松动一点，至于运输费的调整则胥视个别罗里业者与其客户的讨论而定，但是相信影响不大。

“厂商还需考量原料成本等，除非油价下跌持续很久，才会有影响物价的可能。”

阿斯法：长巴业者都在亏损

泛马巴士业者联合会主席拿督莫哈末阿斯法指出，长途巴士车资已经10年还未调整，燃油价格下跌并非让业者太过振奋的好消息。

他说，该会已经于去年8月与交通部长陆兆福会面，要求当局对长巴车资解除管制，由市场调节车资。

“我们等候政府研究及讨论，一旦解除管制，长巴价格可以由市场决定，当燃油价格下滑、非繁忙时期等或许可以调降价格。”

他指出，就如校车车资已经解除管制，电子召车服务车资没受管制，飞机票价也是如此，因此长巴应该也解除管制。

“根据目前的长巴车资，业者都在蒙受损失，何况燃油每周调整，可能只是这一周价格下滑而已。”

消协：须确保物品价格合理

大马消费人协会总秘书拿督保罗指出，“由于其他成本调高，所以涨价”的说辞经常出现，但是消费者不能一直被骗，政府必须履行其职责，确保物品价格合理。

询及贸消部调查一些物品涨价会否反应过度，他认为，消费人有权投诉，有关当局应该调查，尤其是大多数人民需要消费的物品突然涨价，人民的开销会受到影响。

“在调查进行时，商家也可以提出他们涨价的理由，如果是合理的话，政府也不会采取行动，最重要的是政府必须调查。”

他说，有一些商家是因为成本调涨才调高物价，那也无可厚非；但是不排除也有一些商家是趁机会牟取暴利，因此政府的角色非常重要。