渔业局：6海产限制出口·春节海产供应足 大马渔业发展局主席莫哈末法依斯指出，随着渔业局在本月1日开始限制6种海产出口后，农历新年期间的海产供应量将会充足。

全国渔民协会主席阿都哈密（右一）移交1万令吉的模型支票予峇登渔民协会主席马瑞群（左三），由莫哈末法依斯（右二起）及霹雳州行政议员哈斯鲁等人见证。（图：星洲日报）

（霹雳．太平5日讯）大马渔业发展局主席莫哈末法依斯指出，随着渔业局在本月1日开始限制6种海产出口后，农历新年期间的海产供应量将会充足。

广告

他说，在佳节期间，除了有本地海产供应，政府也照样入口海产，因此海产量将充足，而且价格稳定。

“大马渔业发展局从本月1日至2月28日，实行特选海产限制出口政策，涉及的6种海产是甘望鱼、吊景鱼、甘文鱼、色拉鱼、鲳鱼及虾。”

他今日出席全国渔民协会在峇登渔业发展局主办的派发学生开学援助金活动后受询时说，由于在佳节时海产的需求会增加，因此暂时性的限制出口可稳定海产的价格，并让人民可以如常购买到所需的海产。

他说，虽然如此，农历新年期间政府仍需入口约20%的海产，以应付市场需求。

“帕布”不影响海产价格

询及预料在今日袭北马的热带风暴“帕布”会否造成海产价格上涨，莫哈末法依斯指风暴只有几天，不会对海产的价格带来太大的影响。

广告

他呼吁渔民与政府合作，不要乘机提高海产的价格牟利。

在活动中，共有100名来自十八丁及峇登的华小及国小学生，每人获得100令吉的开学援助金，总数为1万令吉。