古拉：不缴外劳社险·明年取缔违法雇主 人力资源部长古拉表示，人力资源部将放宽一年的期限，让雇主为外劳投保社险（Sosco），若雇主仍无视此新政策，当局将被迫于明年1月正式采取严厉的执法行动，包括开出罚单或提控上庭。





古拉（右二起）向媒体介绍首度以候选人身份亮相的马诺佳兰。左一是阿米尔，右一是张玉刚。（图：星洲日报）

（彭亨．金马仑5日讯）人力资源部长古拉表示，人力资源部将放宽一年的期限，让雇主为外劳投保社险（Sosco），若雇主仍无视此新政策，当局将被迫于明年1月正式采取严厉的执法行动，包括开出罚单或提控上庭。

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他指出，若雇主不愿为外劳注册社险，当局可向雇主开出高达4000令吉的罚单。雇主若仍执意违例，可于1969年雇员社会安全法令第（4）条文下，被罚款高达1万令吉，或监禁高达两年或两者兼施。

他今早于金马仑丹那拉打巴刹为人民服务柜台主持推介礼后强调，当局不想要对雇主严厉执法，因此，会给予雇主长达一年的宽限期。

迎合国际劳工组织标准

他解释，在1952年劳工赔偿法令下，雇主必须为任何一名外籍劳工投保，而迄今当局会停止此政策，转由社险机构负责，此举也是迎合国际劳工组织会议委员会规定的标准，因为相关组织阐明本地及外籍劳工不应存有区别。

“若我国不遵循相关组织的条例，不久后或会导致其他国家不到我国投资。”

他指出，金马仑目前共有9800名合法外劳，迄今雇主对于为外劳投保社险的反应仍然冷淡，仅有寥寥无几的雇主到来谘询。

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大马社险机构首席执行员拿督莫哈末阿兹曼补充，该机构会于每两周派出队伍于金马仑增设流动柜台，以协助雇主解决外劳社险注册及投保事宜，同时派发社险注册表格，提高雇主对于投保社险的意识，以及开始着手为外劳投保社险。

每两周金马仑设柜台

古拉指出，人力资源部每隔两个星期就会在金马仑一带设立“人民服务柜台”，以助当地人民解决该部门负责的事务。

他告知，该部每个月都会在不同的州属设立柜台，金马仑为第4站。

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“鉴于金马仑目前并无劳工局及社会保险机构，所以许多人的问题也无法在短时间内解决，反之必须远赴吉隆坡或打巴处理事务。”

他说，该部已非首次设立“人民服务柜台”，之前曾在怡保、金宝、和丰及沙巴等多个地方设立柜台，让官员们在现场为人民解决问题。

正式程序遴选代理单位

他表示，霹雳州劳工局也已于2018年在劳工房屋规格及指南法令下对4400名雇主进行检查，以确保所有劳工的安全受到保障。

针对早前有一名推特用户指古拉委任其徒弟的律师楼成为人力资源部代理单位，以收取拖欠人力资源发展基金（HRDF）的人头税，古拉指出，这是经过正式的程序所挑选出来，就如一般的官联公司，其实与该部门无关。

他解释，各部门都有不同的官联公司，惟这些公司受到法令的限制不能操作机构，而部门也只能向首相提出要求委任一名总监，再由该名总监做出其他决定，若当中出现任何问题，才由部门采取行动。

马诺佳兰候选人身份亮相

另外，马诺佳兰今早首度以金马仑补选候选人身份亮相，而古拉也不忘向媒体介绍。

出席者包括丹那拉打州议员张玉刚及人力资源部秘书长拿督阿米尔。