希维尔：阻金马仑非法开芭·或修法提高刑罚 水务、土地及天然资源部长希维尔表示，该部已成立专案组探讨加强执法制止金马仑非法开垦和开发土地的活动，不排除修改法令提高刑罚。

希维尔（左二）巡视一向缺乏自来水供的双溪迪央原住民村，左三为马诺佳兰。（图：星洲日报）

（彭亨．金马仑5日讯）水务、土地及天然资源部长希维尔表示，该部已成立专案组探讨加强执法制止金马仑非法开垦和开发土地的活动，不排除修改法令提高刑罚。

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他今日在冷力巴登威利防洪工程局与矿物局官员举行闭门会议后指出，根据目前的法令，非法入侵土地者只会被罚款500令吉。

他说，他将指示重新检讨现有法令，对非法农耕和开发政府保留地者严厉执法，而专案组的完整报告将会在4月前完成。

他也说，该专案组将涵盖该部、农业部、彭亨州政府和吉兰丹州政府等相关机构，针对金马仑整体情况展开研究并达成共识。

他说，该部拨出巨款展开各项工程，但完工后的后期维护与管理则是州政府的工作，若州政府和联邦政府之间没有共识，耗资再多也是徒劳，现在该部已不是劝说州政府给予合作，而是要州政府合作。

仍有多地没自来水

针对水源问题，他透露，目前依然有许多地方没有自来水供应，尤其是原住民村落。

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“我们有足够的地下水源未被充份利用，该部已为多个村落钻水井抽取地下水，接下来也将进行更多的钻水井工程。”

他披露，该部耗资7700万令吉的巴登威利加长与加宽冷力河工程已完成，而目前正进行的工程还有耗资3760万令吉的加长1.9公里和加宽巴登河工程。

出席者包括行动党金马仑补选候选人马诺佳兰。