RM50可交易．外劳爱光顾．13外籍女组屋卖淫被捕 据了解，涉及卖淫地点为汝来凤凰山庄的其中两个组屋单位，森州移民局约一个月前接获投报，便暗中展开监视与调查。

（森美兰．汝来5日讯）13名外籍女性在组屋单位卖淫，每次交易收费介于50至100令吉，嫖客多数是附近外劳。

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据了解，涉及卖淫地点为汝来凤凰山庄的其中两个组屋单位，森州移民局约一个月前接获投报，便暗中展开监视与调查。

随后，当局在掌握足够情报后，于昨午拉队前往现场展开取缔行动，并把涉嫌卖淫的13名外籍女子一一逮捕调查，她们分别来自印尼及印度。

森州移民局局长莫哈末卡利尔指出，执法队伍除了一网打尽涉嫌卖淫的女子，也在现场起获1500令吉及安全套。

他说，执法人员也扣留一名本地女子及一名印尼籍女子，这两人疑是淫媒。

他指出，涉嫌卖淫的女子，每次的卖淫交易介于50至100令吉，而大部分嫖客都是住在附近的外劳。

他说，被捕的女子都送往良冷扣留营，当局援引1959/63年移民局法令、2017年反贩卖人口及反贩运移民法令、1966年马来西亚护照法令、以及1963年移民局法令调查此案。

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至于相信是淫媒的两名女子，当局则援引移民局法令第56（1）（d）条文助查。