金马仑补选·魏家祥：投桃报李·马华将替国大党助选 金马仑国席迎来补选之际，马华总会长拿督斯里魏家祥表示，国大党在马华上阵无拉港补选时期给予全力的帮助，马华自然也会“投桃报李”。

（吉隆坡5日讯）金马仑国席迎来补选之际，马华总会长拿督斯里魏家祥表示，国大党在马华上阵无拉港补选时期给予全力的帮助，马华自然也会“投桃报李”。

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他今日出席拉曼技职学院第22届毕业典礼后，受询及马华是否会为国大党金马仑国席候选人助选时说，马华与国大党作为国阵多年战友，尤其如今大家同为反对党，因此，两党在补选上合作，他不认为有问题。

“国大党主席丹斯里威尼斯瓦兰确实寻求马华帮忙助选，我记得，马华在无拉港补选中也曾经要求他们帮助，如今，我们是给予回报。”

另一方面，针对马华中央代表大会在2018年12月2日通过提案，授权马华中委会推动解散国阵，组织新联盟，魏家祥表示，中委会已经在12月12日召开中委会会议后，致函国阵主席，以召开国阵最高理事会，商讨解散国阵事宜。

至于国阵最高理事会是否回覆等的事项，他一概不回应。