纳吉：人民对希盟失望·有信心国阵保金马仑 前任国阵主席拿督斯里纳吉说，希盟无法兑现第14届大选的大多数诺言已令人民感到失望，因此在来临的金马仑国席补选，他有信心国阵能保住这个议席。

（彭亨．北根5日讯）前任国阵主席拿督斯里纳吉说，希盟无法兑现第14届大选的大多数诺言已令人民感到失望，因此在来临的金马仑国席补选，他有信心国阵能保住这个议席。

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“希盟说到做不到的态度，让国人目前处于失望的氛围，而金马仑国会议席补选的成绩将会反映出其结果。”

尽管他还不知道国阵将委派谁上阵，但他认为在启动正确的策略下，加上国阵上下尽心尽力的助选，是有绝佳的机会可保住这个国席。

纳吉也是北根国会议员兼巫统北根区部主席。他今早在其选区一间宗教学校，为彭亨基金会颁发小学特别援助金予学生后，如是回答记者提问。

指林吉祥歪曲事实

他在致词时，亦不忘揶揄希盟宣布调整燃油价一事，非但迟了2个月，而且还收刮了每公升29.81仙的隐藏税款，比他揭露收刮的30仙仅有微差罢了。

今天的出席者尚有彭州掌管科学、绿色工艺、通讯及多媒体委员会的拿督莫哈末法古鲁丁行政议员及北根县长拿督查里拉等。