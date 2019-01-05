基因改造农作物增产40%‧美科学家：有望纾解粮食危机 美国科学家透过基因改造提高植物光合作用效率，令农作物增产四成，有望促成新一代农业革命。美国伊利诺伊州大学及美国农业研究局在《科学》刊登实验成果，称经基因改造烟草比一般烟草增产四成，今年将应用同样技术在马铃薯上，这次历时两年的实验在真实环境进行。研究人员称希望有关研究可助纾解世界粮食危机，但承认基因改造有争议，新技术要安全应用于粮食生产还需要进一步评估及研究，估计最少要10年。

（图：互联网）

（美国‧华盛顿5日讯）美国科学家透过基因改造提高植物光合作用效率，令农作物增产四成，有望促成新一代农业革命。美国伊利诺伊州大学及美国农业研究局在《科学》刊登实验成果，称经基因改造烟草比一般烟草增产四成，今年将应用同样技术在马铃薯上，这次历时两年的实验在真实环境进行。研究人员称希望有关研究可助纾解世界粮食危机，但承认基因改造有争议，新技术要安全应用于粮食生产还需要进一步评估及研究，估计最少要10年。

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基因改造争议大 技术评估需10年

今次研究的突破在于缩减植物光合作用程序。在一般情况下，植物的酵素有两成机会误取大气氧气，制造一种对植物有害的化学物，令植物要花时间通过光呼吸程序“排毒”。

领导今次研究的农业研究局分子生物学家索思解释，植物的光呼吸程序非常耗损植物的能量，浪费了本可制造更多促进成长和产量的宝贵能量。他说有关程序估计令诸如大豆、大米、生果、蔬菜的植物减产达36%。一般农田在正午光合作用的高峰时间，也得花掉多达50%的能量于光呼吸。

走捷径省能量 烟草长更快更高

研究团队遂研究用基因技术缩短这浪费能量的过程。研究人员以烟草做实验，因为烟草的基因已清楚为人理解，易于修改，其生长周期又较快、种子又多，较易观察成效。索思解释，他们把微量藻类基因植入烟草，将复杂的光呼吸过程简化，就像汽车取道捷径，缩短行程及减少燃油虚耗。植物减少用于光呼吸的能量消耗，能增投于生长。研究人员经两年实地测试，发现基因改造的比普通烟草长得更快更高，茎大了，叶、花和种子俱增，总量增加约40%。

研究成果刊登在《科学》杂志。他们今年准备用基因相近的马铃薯做测试，日后再研究用黄豆、水稻、番茄等农作物，以及在非洲、东南亚等不同气候环境测试。

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索思称目前世上每日有8亿多人挨饿，加上人口增长，估计要增加至少70%的粮食供应，才能满足需求。报告作者之一奥尔特表示，美国中西部光呼吸作用每年流失的卡路里足够养活2亿人。他相信，全球若能挽回部份流失的卡路里，有望解决21世纪的粮食需求。