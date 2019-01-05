“我任相增资产希盟却急售产”·纳吉：大马未来堪忧 前首相拿督斯里纳吉说，希盟应该学习彭亨州教育基金局增加资产，而不是急于脱售国家资产套现，国家与人民的整体未来令人堪忧。

纳吉颁发援助金和书包给小学生。（图：星洲日报）

（彭亨．北根5日讯）前首相拿督斯里纳吉说，希盟应该学习彭亨州教育基金局增加资产，而不是急于脱售国家资产套现，国家与人民的整体未来令人堪忧。

广告

他说，自己任首相9年间增加不少资产，然而希盟如今却为了需要而一一出售，这样将无法带领国家进步，迈向更好的发展前景。

他以彭亨基金会为例，指该基金由1983年创立至今，他与每一任州务大臣都努力管理业务发展，致力为资产增值，至今都能照顾彭亨学子们的福利。

“截至目前，在基金局名下的拨款已有12亿令吉，这些助学金让150万名学子受惠。”

他今天在北根东姑法蒂玛宗教中学，为彭州基金局联合北根国会议员服务中心举办的柏巴州选区小学特别援助金，颁发援金及书包给647名学生的仪式上，如是致词。

他续说，国库控股早前脱售IHH医疗保健集团股权予日本三井物产（Mitsui），使该公司成为IHH医疗保健集团的最大股东，而国库控股仅有26%。

“这原本是让我们为傲的国际保健集团，除了我国，在新加坡、土耳其和印度等共拥有27间医院，曾是全球第3大医疗集团，子女们自医科及专科毕业后原本都可以在这些国际级别医院工作，获得经验后回国服务人民。”

广告

促新住客勿毁屋应维修

他也说，即使一间屋子的主人已经换人，新住客也不应该拆毁房屋，反而应该针对不足进行适当的维修。

“领导方式也一样，新的领导人不该摧毁之前领导人建立的东西，而是要继续发展，将有关组织或一个机构带领到更好的方向。”