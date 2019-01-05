阿班迪：既使娶外国人·“元首也不能被罢职” 前总检察长丹斯里阿班迪说，若国家元首苏丹莫哈末五世陛下迎娶外国人的消息属实，也不能因此被罢免职务。

（吉隆坡5日讯）前总检察长丹斯里阿班迪说，若国家元首苏丹莫哈末五世陛下迎娶外国人的消息属实，也不能因此被罢免职务。

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他指出，与外国人结婚不足以成为罢免国家元首的理由，因为这没有列入联邦宪法第三附表，陛下仍然可以履行自己的职责。

阿班迪在接受网络媒体《透视大马》访问时说，陛下有权为自己辩护。

他认为，要罢免国家元首，必须有充足理由，并且须按照法律程序。

“若属实，那必定会召开统治者发布会或会议，陛下可藉此知道自己犯了什么过错和捍卫自己。”

“陛下也是人，享有基本人权。”

尽管社交媒体上出现许多关于国家元首迎娶俄罗斯前模特儿的消息，但阿班迪强调，只要没有官方宣布，政府应视这些消息为假新闻。

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“在委任国家元首的程序上，除了9位统治者，首相、政府都没有发言权，政治人物也不可以介入其过程。”