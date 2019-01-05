调查：大选后频遭控·马来老选民同情纳吉 独立民调机构巧思中心（Ilham Centre）与槟城智库研究调查发现，前首相拿督斯里纳吉与妻子罗斯玛在第14届大选后频遭提控之事，让年长马来选民感到同情，并认为这是希盟政府的报复行动。

（吉隆坡5日讯）独立民调机构巧思中心（Ilham Centre）与槟城智库研究调查发现，前首相拿督斯里纳吉与妻子罗斯玛在第14届大选后频遭提控之事，让年长马来选民感到同情，并认为这是希盟政府的报复行动。

广告

根据《透视大马》的报道，独立民调机构巧思中心研究组主任莫哈末尤斯里向该媒体说，北马及东马的年长受访者，同情纳吉夫妇一直面对法庭诉讼。至今，纳吉在一马发展公司案调查中，共面对38项指控，包括“26亿令吉捐款”汇入私人户头案，罗斯玛则共面对19项指控，包括贪污、洗黑钱及逃税。

“不过，中马的年轻受访者则对纳吉夫妇被控之事表示欢迎及期待已久，此举也是维持法纪的行动。”

他说，受访者认为国阵倒台后，希盟政府对一些人士的提控是“选择性”报复。

担忧司法制度偏向执政党

他说，受访者对希盟政府的司法制度与国阵执政时期情况一样，即偏向执政党一事表示担忧。

“此外，来自北部、南部、东海岸的受访者却对希盟政府上台后，大举对司法、执法及公务员机构进行改革一事，似乎漠不关心。”

广告

他说，中马的受访者则比较重视新政府的改革承诺，但年轻人对目前的情况感到失望。

他们也发现新政府进展缓慢及不如预期，希望新政府可尽快整顿国家，全力推动经济复苏。

有关单位从去年10月21日至11月21日，针对马来社群“马来人的过渡期”进行民意调查。受访对象是来自全马的125名男女，他们分享对第14届全国大选之后的观点。