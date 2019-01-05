穿袈裟驾车被罚‧日本僧人耍杂技拍片力撑 日本一名身穿袈裟的僧人早前驾驶期间，遭警察指控妨碍安全而被抄牌罚款。报道刊出后，其他僧人纷纷穿起袈裟玩起各式杂技，并拍片放上网撑同门，以示袈裟不碍灵活动作。

（图：互联网）

（东京5日讯）日本一名身穿袈裟的僧人早前驾驶期间，遭警察指控妨碍安全而被抄牌罚款。报道刊出后，其他僧人纷纷穿起袈裟玩起各式杂技，并拍片放上网撑同门，以示袈裟不碍灵活动作。

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《读卖新闻》上月报道，福井县一名穿袈裟的40多岁僧人，去年9月驾车时被警员指袈裟长度及衣袖妨碍驾驶，罚款6000日圆（230令吉）。

据了解，日本交通条例禁止穿上可能妨碍驾驶的衣服，只是定义含糊。

这名僧人自称穿著袈裟驾车20年，从未遭截停和抄牌，因此拒交罚款。报道刊出后，其他佛门中人纷纷支持，在推特上分享自己穿袈裟跑步和跳绳的短片，有人甚至玩起杂技，并以“穿袈裟也做得到”作为标签。

在上传短片中，僧人一反平日庄严肃穆的形象，舞剑兼耍杂技，有人玩摇滚乐、同时玩两套“恶魔棍”、一边跳绳，一边脚踢沙包的高难度动作，获得6700个赞。