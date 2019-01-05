初五至初九期间·松鹤之夜10地巡回举行 星洲日报品牌活动“四季中华——松鹤之夜”今年迈入第26年，晚宴将在农历初五至初九期间，在全国10个地区巡回举办。

众嘉宾呼吁读者踊跃参与“四季中华——松鹤之夜”晚宴。左起为陈金泉、邓燕茹、陈祈福、许春、李文雄、丘应富及蔡庆仁。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也5日讯）星洲日报品牌活动“四季中华——松鹤之夜”今年迈入第26年，晚宴将在农历初五至初九期间，在全国10个地区巡回举办。

广告

星洲日报总经理（企业公关及业务促进）陈金泉在新闻发布会上表示，“松鹤之夜”孝亲敬老晚宴从1994年首次开始举办，今年已是第26年。

他感到欣慰，这些年许多事物都在改变，但举办“松鹤之夜”却一直不改初心，保持着它的本质与精髓，更重要的是，这项活动的联办单位及赞助商，多年来都始终如一的支持这项活动。

“大家同心一意，通过举办这项活动，推广我们中华文化中的人文道德，尊师重道、孝亲敬老、及时行孝的社会风气。”

他指出，今年分别在全国各地举办10场“松鹤之夜”晚宴，柔佛州峇株巴辖及森州芙蓉于年初五举办，柔佛州麻坡、雪州巴生及北马槟城于初六举办、吉隆坡、马六甲、柔佛州新山及彭亨州关丹于年初七举办，霹雳州怡保则在初九举办。

此活动是由星洲日报举办，Logon电子商务为网购伙伴，全国荣誉赞助商是海鸥企业及TIMO田木科学草药有限公司，全国赞助商是飞鹰塔标德安厂有限公司、茱莉制造有限公司（Julie's）、仁敏机构有限公司、Serba Wangi私人有限公司及瑞翔工业有限公司。

出席者有星洲媒体集团执行董事兼星洲日报首席执行员许春、茱莉制造有限公司贸易营销经理邓燕茹、仁敏机构有限公司副销售经理丘应富、Serba Wangi有限公司集团高级经理蔡庆仁。

广告

陈祈福：海鸥积极参与社会公益

海鸥企业有限公司总经理陈祈福说，该集团非常荣幸能成为“松鹤之夜”的全国荣誉赞助商。

他说，星洲日报每年皆会把此活动办得有声有色，促成每年报名参加的人数逐年增加。

“松鹤之夜已经形成一个无形的资产和品牌，每当提起此项活动，大众就会随即联想到星洲日报，这显示此项活动的良好价值。因此，我希望全国10站的松鹤之夜能顺利圆满举办。”

广告

他表示，该集团一直秉持着回馈社会的精神，积极参与社会公益活动，并推广及传承艺术文化。

李文雄：推广孝亲敬老精神

TIMO田木科学草药有限公司执行董事李文雄说，该公司今年已是第13年参与赞助松鹤之夜，意义深远。

他说，该公司将会继续参与赞助，并希望大众通过这项活动，推广孝亲敬老的精神。