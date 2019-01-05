可拨电投报违禁抽烟·热线仅限传送证据 民众若发现有人违反禁烟令，可拨打03-88924530向卫生部投报，让执法官员前往取缔。

李文材在脸书贴图文说，民众可拨电03-88924530或发送证据至热线010-8608949向卫生部投报在餐馆吸烟的烟民。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也5日讯）民众若发现有人违反禁烟令，可拨打03-88924530向卫生部投报，让执法官员前往取缔。

广告

卫生部副部长李文材在脸书贴文指出，除了拨电，民众亦可通过热线010-8608949向卫生部出示烟民在餐馆喷云吐雾的证据。

李文材也在文中贴图显示，民众只需记录餐馆的名字和位置，以及拍下吸烟者的照片，并附上日期和时间，就可以把证据发送至010-8608949投报。

“该热线仅用于投报者传送证据，包括烟民在餐馆吸烟及餐馆没有贴上禁烟标志。”

他欢迎网民分享有关贴图，一起塑造大马的无烟环境。

李文材发布贴文后，有网民在底下留言，建议卫生部悬赏投报者。

“投报有奖金吗？”、“我建议卫生部奖赏投报者，不过卫生部官员要如何逮捕烟民？你到达前他们已经吸完烟，溜之大吉了。”

广告

另外，不少网民感激卫生部给予民众一个无二手烟的用餐环境。

网民盛赞：“Dr Lee（李医生）禁烟禁得好，今天在茶档喝茶终于不用忍受隔壁桌烟民的吐云吐雾，以前每次遇到隔壁桌烟民都无计可施，现在终于不必在忍受难闻的空气，也能够有新鲜的空气了”、“昨晚上在咖啡店小食中心喝茶真的很舒服、很开心，因为没有吸到二手烟。李文材你真棒，全民支持新政府”。

不过，也有网民不满禁烟措施，抨击政府没有捍卫烟民人权。

“请（问）我烟民是马来西亚公民吗？烟民是不是有人权？大选时需要烟民的票吗？既然烟民是马来西亚公民，为什么不能互相迁就？”