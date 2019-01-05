对钱不感兴趣‧墨西哥总统存款只有9万 墨西哥新总统奥布拉多周五表示，自己的存款不到2.3万美元（9.48万令吉），而且名下没有不动产、汽车、信用卡。

（墨西哥‧墨西哥城5日讯）墨西哥新总统奥布拉多周五表示，自己的存款不到2.3万美元（9.48万令吉），而且名下没有不动产、汽车、信用卡。

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65岁的奥布拉多说：“我对钱不感兴趣，我是为理想和原则奋斗。”

不过，他也澄清，并非所有富人都是坏人。

他从皮夹中拿出一张2元美钞（8.24令吉）；一个旅美墨西哥人送给他这张美钞当幸运符。奥布拉多表示，皮夹里的2元美钞和200披索（41.22令吉）是他身上仅有的财物。

奥布拉多承诺上任后以节俭方式执政，并减薪至每年约6.5万美元（26.79万令吉），是前总统的一半。他的妻子是作家和学者，除了存款7.2万美元（29.68万令吉），还有3辆汽车、1间公寓、1间房子和2片土地。奥布拉多虽然继承父母在墨西哥南部恰帕斯州占地1.2公顷的农场，不过这个农场已名归4个儿子所有。

奥布拉多先前承诺出售总统专机，以福斯汽车作为总统座车。