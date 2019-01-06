亚庇亚庇夜市反应佳·诺丁：将增余兴节目 （亚庇5日讯）市政厅已拟多项计划，改善试跑一个月的亚庇亚庇美食夜市，吸引国内和外国游客重游这座城市。

亚庇市长诺丁（前排右）走访加雅街亚庇亚庇美食夜市，作为上任市长后首个出巡活动。前排右二起为州公共服务局新任总监拿督罗斯马迪、市政厅总监安鲁拉及接任州旅游、文化及环境部常务秘书的威廉巴耶。

（亚庇5日讯）市政厅已拟多项计划，改善试跑一个月的亚庇亚庇美食夜市，吸引国内和外国游客重游这座城市。

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本月1日上任的亚庇市长拿督诺丁西曼昨晚首度以市长身份出巡，率领属下走访加雅街亚庇亚庇美食夜市。

他较后接受媒体访问时说，市政厅会为夜市小贩提供更多便利和设备，以迎合小贩的需求，从中吸引更多小贩摆摊设档，除了增加业者的收入，也让到访者有更多选择。

邀街头艺人表演

此外，市政厅也会从提供余兴节目方面著手，邀来更多街头艺人和文化表演，添增夜市的欢乐和活力氛围。

诺丁欣见该夜市试跑至今，无论是摊位小贩还是访客人数皆不断上升，说明夜市具有卖点。

这个每逢周五及周六开市的夜市，营业时间从傍晚6时进行至隔天凌晨2时。

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未接堵车投诉

针对市政厅在傍晚6时之前封路，引起民众投诉造成该地区交通堵塞，诺丁回应市政厅未曾接到类似投诉。

“我们会改良整个夜市计划，确保它继续成为当地人寻找生计的场地，以及确保游客重返观光亚庇市的景点。”

询及连贯多个购物广场的亚庇市首座冷气人行天桥承包公司要求市政厅解决工程费被拖欠问题，诺丁表示近期内与有关单位和公司商议，盼问题尽速解决。