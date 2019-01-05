从外国引入起获1127台·破组装赌机大本营 本地赌博集团从外国引入模拟赌博机后囤放在工厂进行组装，再供给娱乐及赌博中心，警方接获情报上门取缔，起获1127台总值270万令吉的赌博机及模拟器。

仓库内也有一两台已经组装好的赌博机。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也5日讯）本地赌博集团从外国引入模拟赌博机后囤放在工厂进行组装，再供给娱乐及赌博中心，警方接获情报上门取缔，起获1127台总值270万令吉的赌博机及模拟器。

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沙登警区主任依斯马迪助理总监指出，2019年仅过了5天，警方就破获这个目前为全国最大的模拟赌博机仓库，初步相信这个仓库运作已有一段时间，不过起获的赌博机则相信是约一周前运入我国。

他说，警方接获情报后明察暗访了2天，于今日凌晨12时10分由沙登警区副主任罗斯迪警监率队，突击这间位于沙登岭BS7/10路的工厂。

“警方到场时，厂内空无一人；经警方点算，厂内一共囤放了1127台已经组装和未拆箱的模拟赌博机，而这批赌博机相信可供应全国约千间非法赌博机中心和娱乐中心。”

据悉，赌博集团从外国运入赌博机后，集团成员会立即将赌博机运到仓库存放；一般上只有运送和组装赌博机时，集团成员才会到仓库，平常不会有人驻守。

在架子上有各种各样的工具零件，相信是用于组装和维修模拟赌博机。（图：星洲日报）

搭建阁楼存放货物

据记者观察，赌博集团为了囤放货物，在工厂内搭建阁楼存放更多的货物，四处囤满赌博机的工厂仅有窄小的空间可以行走。

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另外，在一些桌子和架子上，也可以看到大大小小的工具零件，相信是集团成员组装赌博机时所需。

无论如何，依斯马迪说，由于这个地点靠近大道，所以警方不排除赌博集团看准这点，方便他们南下北上运送赌博机。

警追查厂主身份

“警方正在追查厂主的身份，同时也会调阅厂内闭路电视录像，以期能查出涉及者。”

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他说，模拟赌博机被关税局列为违禁品，涉及者可在1967年关税局法令第135（1）（a）条文下被提控。

这些小块的电板相信是组装的一部份。（图：星洲日报）