浏览社媒越久易抑郁‧英研究：少女受影响最大 越来越多证据指青少年过度使用社交媒体，对其心理有不良影响，英国一项研究发现青少年浏览社交网站时间越长，越易出现抑郁症状，情况在少女之中尤其严重。研究认为抑郁与常用社交媒体的青少年睡眠质素较差、较易遭受网络欺凌等因素有关。

（英国‧伦敦5日讯）越来越多证据指青少年过度使用社交媒体，对其心理有不良影响，英国一项研究发现青少年浏览社交网站时间越长，越易出现抑郁症状，情况在少女之中尤其严重。研究认为抑郁与常用社交媒体的青少年睡眠质素较差、较易遭受网络欺凌等因素有关。

广告

研究报告日前刊于医学期刊《刺血针》网上版eClinicalMedicine。伦敦大学学院在非政府部门公共机构资助下，以问卷访问了近1.1万名出生于2000至2002年的14岁英国青少年，发现38%每日使用社交媒体逾5小时的少女有抑郁症状，花同等时间上社交网的少男仅15%抑郁；至于在社交媒体日花3至5小时的青少年，逾1/4少女为抑郁所困，少男仅11%；每天在社交媒体消磨不过一小时的少女，15%有抑郁症状，同类少男仅7%。抑郁症状可包括不开心、躁动、寂寞等情绪。

在意外表易受困扰

主理研究的伦敦大学学院流行病学及医疗研究所教授凯利指，团队尝试从四大方向──睡眠习惯、网络欺凌遭遇、对外表的在意和满意程度，以及自尊，拆解青少年使用社交媒体与抑郁的关系，结果显示睡眠习惯和网络欺凌遭遇的影响尤其重要，48%有抑郁倾向的少女一晚睡不过7小时，少男就有20%，约一半有抑郁症状的少女称大多数睡眠时间都被打断，1/4抑郁少男报称有同样问题；36%抑郁少女曾受网络欺凌，17%抑郁少男有同样经历。

凯利补充，少女相对少男在意外表，因此觉得困扰的机会亦较大。研究结果亦显示少女较少男多上社交网站，四成少女每日浏览3小时以上，少男仅两成；完全不用社交网站的少女则只有4%，但少男有10%。

然而，研究并无得出青少年使用社交媒体就会导致抑郁的结论，亦缺乏出现抑郁症状的青少年是否较依赖社交媒体的数据，但凯利指出少女每日使用社交网站的时间越长，抑郁症状就会相应增加，“社交媒体使用与我们所有研究方向都有清晰关系──花越多时间在社交媒体，睡眠质素就会越差，遭遇网络欺凌的经验亦会更多……自尊亦更低落”，而上述因素均与出现抑郁症状有直接关系。

据报道，英国政府数月后会公布上网祸害白皮书，以配合监管社交媒体计划。