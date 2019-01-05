死亡恐吓嫌犯写信道歉·沙拉胡丁：原谅他 上个月服务中心遭放置小牛尸及死亡恐吓字条的农业及农基工业部长拿督沙拉胡丁，昨日接获麻坡警方代嫌犯转交的道歉信后表示，基于嫌犯出自真心道歉，他选择以宽大的心态原谅对方。

沙拉胡丁展示嫌犯的道歉信，并称自己决定原谅对方。（图：星洲日报）

（柔佛．麻坡5日讯）上个月服务中心遭放置小牛尸及死亡恐吓字条的农业及农基工业部长拿督沙拉胡丁，昨日接获麻坡警方代嫌犯转交的道歉信后表示，基于嫌犯出自真心道歉，他选择以宽大的心态原谅对方。

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不过，嫌犯会否遭到警方采取进一步的对付行动，沙拉胡丁表示，那交由警方去处理。

沙拉胡丁也是新邦二南区州议员，他昨日前往选区探访两家安老院后向媒体指出，该名嫌犯承诺不会再犯，而他也从道歉信的字里行间感受到嫌犯的真心，所以他决定原谅对方。

他表示，嫌犯在信中承认本身所犯下的错误，并对之感到后悔，同时承诺不会重犯，希望能够获得他的原谅。

他说，他接获道歉信后，经过谘询律师的意见，决定公开原谅该名嫌犯。

他也强调，他并不认识该名嫌犯，也没与对方或任何人结怨。

该名年逾50岁的嫌犯是养牛业者，他涉嫌于上个月2日在沙拉胡丁的服务中心外放置小牛尸，并留下死亡恐吓字条。