周美芬抨“用政府资源胜选论”·“敦马图撇清朋党事实” 针对土团党副主席丹斯里阿都拉昔之前在该党大会发表“善用政府资源赢大选”言论，马华总秘书拿汀巴杜卡周美芬说，岂能凭首相敦马哈迪一句“这是他个人的看法，不代表党的立场”就可以撇清希盟暗地里奉行朋党主义和任人唯亲的事实？

（吉隆坡5日讯）针对土团党副主席丹斯里阿都拉昔之前在该党大会发表“善用政府资源赢大选”言论，马华总秘书拿汀巴杜卡周美芬说，岂能凭首相敦马哈迪一句“这是他个人的看法，不代表党的立场”就可以撇清希盟暗地里奉行朋党主义和任人唯亲的事实？

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她在文告中说，希盟政府委任了一位公开要求政府以合约照顾区会领袖，以确保下一届大选胜利的人担任选举改革委员会主席与奉行朋党主义和任人唯亲有什么不同吗？未来的选举还会干净吗？

“委任一个公然建议要求中央政府输送利益给自己党区部主席的土团党副主席阿都拉昔，竟然可以当作没有一回事，这么重要的议题，希盟党主席理事会竟然没有讨论？”

她说，希盟勿再忽悠人民，更勿再当人民是笨蛋。

“土团党护短，那我们要质问，口口声声要建立新马来西亚的行动党去了哪里？诚信党的诚信沉入海底了吗？公正党呢？默不作声，他们要如何对人民公正？”

他指出，敦马霸气和独裁，在希盟唯我独尊，没有人可以制衡导致土团借敦马独裁欺压盟党，让“大义凛然”

捍卫净选的安华、林吉祥及林冠英都变成了温驯小猫，连啃声都不敢，还说什么平起平坐，当家又当权？