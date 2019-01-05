刘心悠撕掉伪标签 刘心悠外型甜美，是圈内的“女神”级艺人，在香港，当地媒体或网民都将她称之为“心悠BB”，但她却不喜被称呼为“女神”、“BB”，甚至抗拒被“标签”，大呼：“不要再叫我BB啦，请叫我Lady CEO！”





刘心悠为《守护神之保险调查》剪了一头短发，她坦言起初感到很不习惯，不懂得要用什么心态去面对新的自己，“每天打开衣柜，都会问自己要穿什么？以前习惯长发穿裙子，现在每天都是T恤牛仔裤。”（图：星洲日报）

刘心悠外型甜美，是圈内的“女神”级艺人，在香港，当地媒体或网民都将她称之为“心悠BB”，但她却不喜被称呼为“女神”、“BB”，甚至抗拒被“标签”，大呼：“不要再叫我BB啦，请叫我Lady CEO！”

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我不是女神

当称刘心悠为“女神”时，她连忙挥手否认：“No，不要这样称呼我！”谦虚自称和“女神”2字差距甚远。

“女神”虽然是一种赞美，但她却感到负担，“太神话，让我感觉好不真实，我并不是大家想像般美好，我也是有很多缺憾，所以当我被标签为女神时，我都很不认同，我只是‘女人’，还没去到神级。”对她而言，女神是“高贵优雅”的，就像柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）、钟楚红和周慧敏这类型，跨越时代的魅力，无人可取代的经典。

在香港大家都会叫她“心悠BB”，对于这称呼，刘心悠就显得十分抗拒，“刚开始大家都这么叫的时候，觉得挺新鲜可爱的，但久而久之，BB这词开始滥用，现在到处都是BB，真的够了。BB也应该长大了，现在听到这2字都会鸡皮疙瘩。”

前几年，刘心悠自组公司开了个人工作室，也顺带改名叫“LadyCEO”，其社交网无论是脸书和IG，都会冠上“Lady CEO刘心悠”的称号，她直言，本身个性与“BB”这词真的沾不上边，虽然外型看似娇弱，但其实内心坚毅。

刘心悠为《守护神之保险调查》剪了一头短发，她坦言起初感到很不习惯，不懂得要用什么心态去面对新的自己，“每天打开衣柜，都会问自己要穿什么？以前习惯长发穿裙子，现在每天都是T恤牛仔裤。”（图：星洲日报）

不懂怎么应对赞美

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对于外界给予刘心悠的赞美称呼，刘心悠直言某些时候真的感到手足无措，“我会这样说并不是在谦虚，更多的是缺乏安全感，我不知道要怎么去处理大家给予我的赞美标签。”于她而言，这些标签来得快去得也快，“BB也好，女神也罢，说不准哪一天，观众会厌倦了‘心悠BB’呢？这些都是外界给予你的，来得快去得也快，不需要把它看得那么重。”

Untag“独女”

早前，刘心悠为配合广告活动，参加一个“Untag Action”，摆脱不属于自己的标签，在这之中，刘心悠选择摆脱“独女”

标签，自我标签为“不简单的我”。被誉为“黄金盛女”的刘心悠时常被标签为“独女”，同时也是“零绯闻女神”，现年37岁仍是单身的她强调：“我不认为自己是独女，所以我要Untag这个东西！”就算是“独”，也是独立的“独”。

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典型白羊座

在面对“家庭、事业、爱情、朋友、健康”排名的老掉牙问题，刘心悠以绕口令的方式说了一大串：“我最在意的就是我的健康，没有健康的身体就享受不到自己的人生，所以健康是最重要的。做人也要饮水思源，所以一定要孝顺父母，因为没有家人就没有我；至于工作，我的日常生活，24小时内除了吃饭睡觉以外，余下的时间我都给了工作。再来就是朋友，其实朋友和爱情是一样的，一定是先有朋友才到爱情。”倒背如流的回答方式，可见外界一直都很关注她的感情生活，她也不讳言道：“妈妈都没有你们（媒体）紧张，反而是你们在催。”

刘心悠拥有白羊座的性格特质，理性多过感性，她直言，“其实遇到人不难，做朋友也不难，但经营一段感情真的很耗时间、精神和体力。”会将“爱情”排在最后，因为在刘心悠的生活中，除了工作还是工作，自然把爱情感应系统Shut Down。她自言，忙到连家人聚会都未必有空出席，更别说要和生活不同背景的人相处，“Sorry咯，我对爱情就是没信心，既然不work，我也不想连累人。”

不简单的我

至于为何会选择自我标签“不简单的我”，她表示希望在观众眼中刘心悠是不简单的，“虽然我觉得自己很简单，但我想透过角色表现多样面貌，让观众可以看到不一样的我。”刘心悠出道10余年，电影班出身的她，去年播出的《宫心计2深宫计》是她加盟TVB拍摄的第1部电视剧，她笑言：“其实对TVB制作感到还蛮震惊的，原来拍TVB剧要熬好几晚通宵不睡觉，但身边的TVB演员都习惯了，常常必须牺牲睡眠时间拍戏，真的很挑战我的体力。”

在台湾长大的刘心悠，首次以广东话拍摄古装剧集《宫心计2深宫计》，因“歪歪地”的广东话遭批有口音，对于外界批评，刘心悠不想随波逐流，只想努力做好自己，学好广东话。（图：星洲日报）

环境激发求生技能

最近刘心悠有份主演的网剧《守护神之保险调查》正于Astro On Demand热播，这也是她第一次为剧牺牲剪了一头爽朗的短发，是她入行以来的大突破。《守护神》去年拉大队来马取景，该剧播出后获得不少好评，尤其看到吉隆坡场景，让大马观众感到分外亲切。谈及与黄宗泽与苗侨伟的合作，让她获益良多，“他们厉害到无需剧本，只要了解这场戏的重点，就可以直接来戏，相信是多年的演技训练。”

电影出身的她从大银幕转至小荧幕，刘心悠坦言，在还未加盟TVB拍电视剧之前，曾“黑与白”的认为，电影派就是电影派，电视派就是电视派，但其实不是，她表示，在拍完《守护神》不禁自问，究竟演员要做些什么？她发现，拍电视剧不仅考验实力演技，同时也要想办法突出自己，让观众看见。她解释，这是环境产生的一种求生技能，但电影派出身的她从来没有这种经验，所以在拍剧时，不晓得如何运用这种求生技能，所以对她来个人来说，“其实是很‘大锅’的！以演员来说，如果你没有这个技能，你真的无法在这行生存。”

敢于发问

尽管已经是很有经验的演员，但刘心悠仍谦虚觉得总是学不够，“其实真正学到东西的时候，就是被人说你不是的时候。”回想自己刚入行，身边人都很疼自己，直到在台湾拍电视剧被骂，才知道自己乱走位，挡到别人的光，“但从来没有人教我这些，所以求生技能真的很重要。”那属于刘心悠的“求生技能”是什么？她笑说：“我觉得我不算聪明，但我够胆问，虽然不一定会得到答案或解答，总好过完全不问。没有人告诉你，就要靠自己去观察。”对于工作的野心，刘心悠希望任何时候，都能用最好的姿态去面对工作。