2019考验全球华人竞争力 这是诡谲不安的时代，也是暗藏无限希望的年代。当岁月的脚步迈进2019年之际，全球华人社会都在面对经济高度不确定的时刻，中美贸易战导致中国经济下行，冲击香港、台湾和东南亚的华人社会，进而引爆连锁效果，让全球华人社会都感受到经济寒冬的肃杀。

这是诡谲不安的时代，也是暗藏无限希望的年代。当岁月的脚步迈进2019年之际，全球华人社会都在面对经济高度不确定的时刻，中美贸易战导致中国经济下行，冲击香港、台湾和东南亚的华人社会，进而引爆连锁效果，让全球华人社会都感受到经济寒冬的肃杀。

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可以肯定的是，逆全球化的风潮正在各地蔓延，反智与反精英的民粹主义大行其道。这也是特朗普在美国兴起的原因。但由于美国的经济结构还是与全球紧密相连，也无法与亚洲和欧洲脱钩，因此局势变得混沌未明。自90年代兴起的全球化运动——让资金、人才与技术穿越法律和心理的疆界、进而自由流动的理想与实践，越来越受到限制，但又不是戛然而止，而是要具体情况具体分析。关键的因素，还在于竞争力的比赛。

这也为全球华人社会带来无限的希望。由于中华文化对教育与家庭的重视，新一代的人才辈出，并且从台湾、香港到中国大陆，过去半个世纪的留学热潮都培育了大量的人才，掌握了全球不同文化系统的精髓。留学美国、加拿大、英国、德国、法国、北欧以及在亚洲诸国，从日本到韩国到印度，都有华人留学生的踪影。这也许是历史上最庞大的留学潮，尤其是90年代以后的中国大陆，百万留学生散布在全球各地，而近10年间也大量的回流，形成中华民族在知识结构上的全球化与多元化，不再被一元化思想所垄断，而是可以百花齐放，造就了很多的人才。中国的高端科学研究，如施一公、饶毅等，都是典型的海归派，也在不断改革中国的科学研究的环境。

当然，中国本土所培育的人才也是在一种开放的氛围中，不断寻求新的突破。任正非、马云、马化腾、雷军等都没有留学的经验，但却不断爆发创新的点子，成就斐然，而他们的企业也请了大量的留学生，为企业做出了重要的贡献。

这也可以解释为何中国近年在创新方面人才辈出，也不断焕发让人惊奇的成就。在2018年岁末，中国宣布北斗卫星系统实现全球覆盖。华为的5G尽管面对美国当局抵制，也被英美澳纽加的情报系统点名排斥，但由于华为的5G技术领先全球，最后英国、法国、德国等还是要使用华为的技术。

事实上，中国近年在创新的应用上，也在全球华人社会产生外延效应。移动支付就是典型例子，支付宝与微信支付都延伸到香港、台湾与东南亚，改变很多人的生活方式。

其实中国的创新，就在全球华人社会形成了产业链。台湾的高新科技产品，不少都是华为产业链的一环，形成经济上早已“两岸一家亲”的局面。

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全球华人社会在过去一年间，展现密切的互动关系。由于人才、资金的自由流动，文化的联动性，造就了一个“小循环”

格局。就以2018年的台湾选举来说，韩国瑜崛起背后的网络力量，不少就是来自马来西亚歌手黄明志的歌曲《漂向北方》，借大马的杯酒，浇台湾“北漂”的块垒，引起民众的共鸣。

而台湾当前估计有数以千计的大学老师，在中国大陆不同的院校任教，化解了台湾近年高教人才过剩的问题，也加强了两岸教育界的交流。去年台湾最优秀的高中毕业生大多选择前往大陆升学，“用脚投票”，将自己的前途押在神州大地上，显示全球华人内部的经济与希望连成一条新的价值链，创造多赢的形势。

其实在互联网时代，全球华人已经突破了政治上的限制，紧密地交流。台湾的民众不但爱上了《延禧攻略》，也爱看中国大陆的综艺节目《我是歌手》、《奇葩说》等，而台湾的中学生甚至迷上了大陆的“抖音”。同样的，台湾选举的韩流更是被大陆民众追捧，选后的大陆旅行团更指定要到“三山”现场，也就是旗山、冈山和凤山的三场韩国瑜造势大会的地点。两岸社会与流行文化都在不断彼此渗透，交互影响。

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台青年告别小确幸心态

中国大陆的惠台措施，也对台湾年轻人形成强大的吸引力。

不少人告别了台湾的“小确幸”心态，前往大陆打拼，参与创业的大潮。中国创业的潮流其实不少是从小镇开始，掌握底层民众的需要，才向一线城市渗透。台湾青年开始进入中国大陆社会的不同角落，也肯定会在两岸的融合上带来突破。

而东南亚的华人也因为一带一路而与中国结缘，无论是在网购和移动支付方面，中国都加强与南洋华人社会的联系。不管中美贸易战的翻云覆雨，还是全球股市的起起伏伏，全球华人社会其实有一个自给自足的世界，可以在商业上焕发强大的需求，创造过去所没有的市场与机遇。关键就是不断提升自身的竞争力，才可以洞烛机先，随机应变，不惧风雨来袭。