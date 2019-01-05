五福星新阵容·抢滩贺岁歌市场 五福星阔别5年强攻贺岁市场，童欣、伍家辉、李俊颉、陈思颐以及傅建颖以全新阵容发行全新贺岁专辑《五福星又报喜》，原本对贺岁歌兴致缺缺的伍家辉，突破自我首次尝试创作，让他萌生成就感，盼来年能够继续抢滩。

“五福星”李俊颉（左起）、傅健颖、童欣、陈思颐及伍家辉合体发贺岁专辑《五福星又报喜》，秉持吃喝玩乐理念，高唱不一样的农历新年歌。（图：星洲日报）

（吉隆坡5日讯）五福星阔别5年强攻贺岁市场，童欣、伍家辉、李俊颉、陈思颐以及傅建颖以全新阵容发行全新贺岁专辑《五福星又报喜》，原本对贺岁歌兴致缺缺的伍家辉，突破自我首次尝试创作，让他萌生成就感，盼来年能够继续抢滩。

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贺岁专辑《五福星又报喜》共收录5首歌曲，其中3首是全新创作，分别由童欣制作《五福星又报喜》、《说声恭喜》以及伍家辉出道10多年首次交出处女作贺岁歌曲《幸福满桌》，并由新加入成员傅健颖填词。

专辑抛开敲锣打鼓的音乐元素，结合流行音乐打造全新的贺岁歌，让大家全年都可以播放。

原本对贺岁歌兴致缺缺的伍家辉坦言，《幸福满桌》是他5年前的作品，原要收录在上一张贺岁专辑，被亏说“卖不出才拿出来”，经过与童欣的合作以后，让他萌生自信，未来也不介意和其他贺岁歌手合作。

伍家辉被要求减肥

五福星感情要好，李俊颉表示专辑除了带给大家欢乐的同时，也是在纪念他们的友谊，一旁的童欣亏说：“我们的友谊很贵！”由于童欣时常担任歌唱比赛评审，自嘲不会唱歌的陈思颐自言每次进录音室都倍感压力，尤其对上一脸严肃的制作人童欣，让她打趣表示，能够一起搞笑捣蛋实属难得。

另外，伍家辉遭“嫌弃”被要求减肥，让他辩解说：“我是在发育，一直都没停止过！”让人笑翻。喜欢吃喝玩乐的他大叹瘦身过程痛苦，李俊颉特别搬出旧MV做激将法，“自己看着办”。问他的体重成功降下多少，他耍太极表示，健康才是最重要。