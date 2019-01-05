台湾不会缺席中华民族复兴进程 1月2日，中国国家主席习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上发表重要讲话，回顾了海峡两岸分隔70年来关系发展历程，提出新时代推动两岸关系和平发展、推进国家和平统一的五点政策主张，强调中国必须统一，也必然统一，台湾定然不会缺席中华民族复兴进程，中国实现统一将给世界各国带来更多发展机遇。

1月2日，中国国家主席习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上发表重要讲话，回顾了海峡两岸分隔70年来关系发展历程，提出新时代推动两岸关系和平发展、推进国家和平统一的五点政策主张，强调中国必须统一，也必然统一，台湾定然不会缺席中华民族复兴进程，中国实现统一将给世界各国带来更多发展机遇。

广告

习近平这番讲话释放了争取中国和平统一的最大诚意与善意，也对极少数“台独”分裂分子和外部干涉势力发出严正警告，表明了中国执政党和中国政府坚定维护国家主权和领土完整的意志与决心，为新时代中国实现国家统一提供了根本指引和基本遵循。

40年前，中国全国人大常委会发表《告台湾同胞书》之时，中华人民共和国已恢复在联合国的一切合法权利，国际社会普遍承认台湾是中国领土不可分割的一部份。

在当时形势下，《告台湾同胞书》强调坚持一个中国的立场，提出结束两岸军事对峙、开放两岸三通（通邮通商通航）、扩大两岸交流等方针，推动两岸关系进入和平统一的发展阶段。

习近平在讲话中，回顾了70年来在两岸三通、基于“九二共识”的协商谈判、和平解决台湾问题的政策主张、国际社会的理解支持以及反“台独”反分裂斗争等方面取得的进展，总结出两个“无法改变”，即“台湾是中国一部份、两岸同属一个中国的历史和法理事实，是任何人任何势力都无法改变的！两岸同胞都是中国人，血浓于水、守望相助的天然情感和民族认同，是任何人任何势力都无法改变的！”以及两个“无法阻挡”，即“台海形势走向和平稳定、两岸关系向前发展的时代潮流，是任何人任何势力都无法阻挡的！国家强大、民族复兴、两岸统一的历史大势，更是任何人任何势力都无法阻挡的！”这是两岸关系70年发展的历史经验总结，也是未来解决台湾问题、实现中华民族复兴的启迪与昭示。

40年前，台湾经济蒸蒸日上，远远走在大陆前面；40年后，大陆成为世界第二大经济体，成为台湾最大的贸易伙伴、出口市场和最主要的投资对象，两岸加速形成“一日生活圈”，融合发展程度加深，民众获得感提升。2018年1月至11月，两岸贸易额首度突破2000亿美元，同比增长16%；台湾民众来大陆562.9万人次，同比增长4%。与此同时，有更多的台湾“邦交国”与其“断交”，与中华人民共和国建交或复交，“一个中国”原则在国际社会更加深入人心。

与40年前相比，实现两岸和平统一的国内外条件更加成熟了，需要有新的政治智慧来引领推进这一进程。习近平在讲话中，立足于历史大势、民族大义和人心所向，提出5点政策主张，包括：携手推动民族复兴，实现和平统一目标；探索“两制”台湾方案，丰富和平统一实践；坚持一个中国原则，维护和平统一前景；深化两岸融合发展，夯实和平统一基础；实现同胞心灵契合，增进和平统一认同。

广告

这些政策主张，与中共中央相继提出的发展两岸关系、推进和平统一的思想既一脉相承，又结合新的形势进行了丰富和发展，是新时代中国实现民族复兴、推进国家和平统一的大政方针。

5点政策主张中，关于“中国人不打中国人”、“中国人要帮中国人”等说法，以及积极推进两岸经济合作制度化、打造两岸共同市场等倡议，释放了对台湾民众的善意，希望他们能继续共享大陆改革开放的机遇；强调“和平统一、一国两制”是实现国家统一的最佳方式，倡议两岸各政党、各界别推举代表性人士进行民主协商、就推动两岸关系和平发展达成制度性安排等，表达了“家里人商量著办事”、平等协商的诚意；强调中国绝不为各种形式的“台独”分裂活动留下任何空间，指出中国不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项，针对的是外部势力干涉和极少数“台独”分裂分子及其分裂活动等，表明了坚定维护国家主权和领土完整的意志与决心。

经过40年改革开放，中国已经进入一个新时代，比历史上任何时候都更接近中华民族复兴的目标，都更加具备推进两岸和平统一进程的基础和条件。对此，台湾媒体也不得不承认：大陆已经牢牢掌握两岸关系发展的主导权和主动权。

渡尽劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇。

广告

当前，中国人正在实现梦想的道路上努力奔跑，台湾民众作为其中的一分子，不可缺席，也不会缺席，同样要为过上富足美好的生活而拚搏奋斗。正如习近平主席所指出的：台湾前途在于国家统一，台湾同胞福祉系于民族复兴；台湾问题因民族弱乱而产生，必将随著民族复兴而终结