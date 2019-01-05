没有软化的习近平‧遇上逐渐强硬的蔡英文 台湾淡江大学大陆研究所助理教授黄兆年也向BBC中文网表示，此次两岸交锋，并没有太多新意。他认为，蔡英文“强调九二共识就是一国两制，并强烈拒绝”是一个向内也向国际社会，首次完整直接的回应。他指出，两岸方面对政治制度分歧太大，所以双方搭台谈判的难度颇高。

中国国家主席习近平1月2日于《告台湾同胞书》40周年纪念会上发表谈话，强调“世界上只有一个中国”、“台湾为中国一部份”，呼吁以“两制”台湾方案解决统一问题。

广告

台湾总统蔡英文当日即发表强烈回应称，台湾绝对不接受“一国两制”，她又说明，台湾与中国的对谈必须经台湾人民授权，以“政府对政府”方式进行。

对于两岸的交锋，英国广播公司（BBC）中文网引述美国战略暨国际研究中心（CSIS）亚洲事务资深顾问葛来仪表示，习近平这次谈话，仍然持续其对台一贯政策，主要包括，不排除武力统一台湾、反台独、强调一国两制与九二共识、以经济利益为诱因招唤台湾接受统一。

葛来仪认为，以习近平在结尾提到三次“和平”字眼，并不代表习近平的两岸政策出现软化。她指出，蔡英文的态度自2016年10月就逐渐趋向强硬。因为“蔡英文一开始的善意并没有得到回应。”

台湾淡江大学大陆研究所助理教授黄兆年也向BBC中文网表示，此次两岸交锋，并没有太多新意。他认为，蔡英文“强调九二共识就是一国两制，并强烈拒绝”是一个向内也向国际社会，首次完整直接的回应。他指出，两岸方面对政治制度分歧太大，所以双方搭台谈判的难度颇高。

习近平与蔡英文的喊话，引起全球华人的激烈反应。在BBC中文网的脸书页面，许多香港网民强调“香港前车之鉴，一国两制是谎言”，也有大陆网民说明，“中国人不打中国人，但是台独及其分裂势力，与背后外国势力，都不是中国人，所以可以打。”有些台湾网友则认为“中国人不打中国人，但会打台湾人”。

香港浸会大学政治与国际关系系教授高敬文向BBC中文网表示，此次习近平将“一国两制”作为核心议题，会让一直支持“九二共识”原则的国民党感到尴尬。他指，香港近年来一国两制的实施存在太多争议，让一国两制对台湾丧失吸引力。

广告

北京大学国际关系学院教授梁云祥接受香港有线电视新闻台访问时则表示，武统最大阻碍是美国，但是和平统一最大阻力，是现在台湾很难接受中国现时的“管理制度”和“价值观”。

习近平谈话提到台湾的民生经济出路是依恃中国的经济发展。

两岸经贸合作在中美贸易战的背景下是否也会遭受影响？葛来仪向BBC中文网表示，在中美贸易战下，台湾经济短期会面临波动。中期下来，许多厂商可能会搬回台湾或迁移去东南亚或南亚，这“或也能减少台湾经济依赖中国下的脆弱性”。

香港《星岛日报》则指出，习近平在讲话中重提配合台湾情况的一国两制，并且提出“新四通”，以及由两岸各党和各界人士协商，推动两岸关系和平发展达成“制度性安排”，但对台独就不惜动武，显示其“一手软一手硬”的作风，以圆其在本世纪中叶达到民族大复兴的中国梦。

广告

英国《泰晤士报》社论以“北京的霸凌”为题指出，中国借由孤立与威胁台湾，以挑战美国在亚洲的地位，西方国家不应该屈服于压力。评论指，若习近平持续对台湾发出威胁与警告，他将被视为破坏者，而非政治家。

柏林智库墨卡托中国研究中心专家马晓月接受德国《每日镜报》访问时指出，中国对台言论40年来没有改变，与过去中国领导人的对台言论相比，习近平这次相对温和。不过，她强调，整个外在的军事、政治、经济条件已经改变，习近平的谈话暗指统一时间表，对台湾仍具有相当的威胁性。

《法兰克福广讯报》以“台湾会发生战争吗？”为题分析说，习近平说“不承诺放弃使用武力”，真正目的是强化对南海的领土主张，凝聚国内军人士气，并进一步升高对台湾的压力，警告其他国家不要支持台湾。