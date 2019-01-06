马慕：委胞弟监督工程·“家人没涉工程承包” （斗湖5日讯）民兴党加拉巴干区国会议员马慕苏莱曼否认让胞弟全权打理选区内的发展项目及工程。





民兴党加拉巴干区国会议员马慕苏莱曼否认让胞弟全权打理选区内的发展项目及工程。

（斗湖5日讯）民兴党加拉巴干区国会议员马慕苏莱曼否认让胞弟全权打理选区内的发展项目及工程。

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他说，其弟阿斯达是加拉巴干国会选区联络官，是由首长署委任。

胞弟受委选区联络官

“我委任他（阿斯达）监督选区推行的项目，确保工程不会出现纰漏，依照工程合同的条款施工。”

他是针对新闻网站Sabahkini.com的一篇报导，指民兴党加拉巴士区国会议员任人唯亲，将选区发展项目全权交给胞弟打里。

加拉巴干区前巫统国会议员拿督斯里阿都嘉夫沙烈昨日促请反贪会介入调查。

针对指控，马慕强调承包选区项目工程的公司皆在斗湖市议会督管下，透过公开招标程序，凭著承包资格而获得工程。

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“我会确保获得工程的承包公司当中，没有一家是属于我的兄弟姐妹和孩子名下。”

他同时提醒这些从中获得25%利润的工程承包商负起责任，避免工程出问题被搁置，确保工程的品质令所有人，尤其是让人民感到满意。

除了阿都嘉夫外，沙巴巫统通讯及策略组主任兼青年团副团长葛嘉里昨日也促请反贪会介入调查加拉巴干区发展工程涉及滥权。

葛嘉里嘲讽马慕的做法，与打著“全新沙巴和马来西亚”的执政党宣言背道而驰，也违背政府行政透明与公平的工程竞标作业程序。

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