HYUKOH 2.20办售票音乐会 韩国独立乐团HYUKOH继去年5月首次来马开唱获得不错回响，相隔9个月，他们将2度来马于2月20日举办售票音乐会。

韩国独立乐团HYUKOH将2度来马开售票音乐会。

（雪兰莪．八打灵再也5日讯）韩国独立乐团HYUKOH继去年5月首次来马开唱获得不错回响，相隔9个月，他们将2度来马于2月20日举办售票音乐会。

广告

韩国独立乐团HYUKOH去年5月21日首度来马参与城市艺术节（Urbanscapes2017），因乐团深受大马粉丝欢迎，不断接到粉丝的询问，宣布加演22日售票音乐会。相隔不到1年的时间，HYUKOH再次返马开唱。主办方Upfront昨日下午在脸书公布HYUKOH来马开唱的讯息，HYUKOH将携带去年5月发行的新专辑《24How To Find True Love And Happiness》，晚上7时在KL LIVE举行售票音乐会。

HYUKOH于2014年成军，由主唱吴赫、吉他手林贤帝、贝斯手任童建、鼓手李仁雨所组成，该团去年在台湾《金曲奖》唱中文歌获得广大回响，尤其他们独特的创作风格及主唱具渲染力的嗓音受到关注。

欲知更多有关售票详情，可浏览Upfront脸书查询。