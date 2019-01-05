“嫦娥四号”登月‧中国的太空雄心与军备竞赛 更重要的是，中国领导人习近平支持“航天梦”，并且为此进行了巨额投资。同时，中国媒体将“航天梦”描述成实现“民族复兴”的一部份。

“玉兔二号”顺利驶至月背。（图：新华社）

在太空探索领域，中国的发展相对较晚。但是中国把宇航员送入太空仅15年后，太空探测器就成功在月球背面登陆，这是人类太空探索史的首次。

广告

在未来数十年，中国不仅计划建设一个全新的太空站，还计划在月球上建立基地、探索火星。

更重要的是，中国领导人习近平支持“航天梦”，并且为此进行了巨额投资。同时，中国媒体将“航天梦”描述成实现“民族复兴”的一部份。

英国皇家航空学会教授海沃德表示，中国探索太空的动机与美国、俄罗斯等其他国家一样，首当其冲的是军事需要。“如果军方没有需求，“那一半的资金就没有了”。

第二，“这是一种炫耀的好方法”。“你可以说这是太空版的‘丝绸之路’，它表明中国是一股不可忽视的力量，”海沃德说。

第三，为了迄今尚未开发的资源，这些资源可能会让发现它们的人变得富有。

海沃德说，在过去的50多年中，这三大原因推动了太空投资。

广告

“嫦娥四号”在2019年1月成功著陆似乎是第二种，有助于中国成为一支在全球和地区都不可忽视的力量。

BBC新闻网科技编辑保罗‧林孔指出，“嫦娥四号”成功在月球背面著陆将有助于研究月球的历史、填补天文观测的空白，并且能让人类对月球上的辐射有更多了解。

海沃德认为，这次著陆很了不起，“这告诉大家，‘我们还没有派人登上月球，但我们已经十分接近了。’”

“这也向邻国发出信号——这是一种展示软实力的好方法，也展示了一些硬实力。”

广告

尽管中国进行了一些成功试验，未来还有一些太空计划，但海沃德似乎并不认为美国需要担心。

“（在太空探索方面），美国仍然是支出大国，不一定通过美国国家航空航天局（NASA），而是通过美国国防部，”他说，“我认为中国无法达到这样的水平。”

但这是新一轮太空竞赛吗？毕竟，就在几天前，美国太空总署“新视野”号探测器飞越了太阳系边缘天体“天涯海角”。同时，印度也宣布2022年将首次向太空派遣一个3人小组。似乎大家都希望有所作为。

欧洲航天局国际月球探索工作组执行主任福因则指出，任何进步都对世界有利。

他说：“中国已经展现出了巨大进步，以及与国际伙伴合作的意愿。”

还有人认为，尽管中国似乎有意在追赶美国和俄罗斯，但它可能并不认为自己在与其他国家竞争。

“中国所遵循的是自己的动机和利益，不会因与他国竞争调整自己的计划，”乔治‧华盛顿大学空间政策研究所创始人洛格斯登去年对《连线》杂志表示，“在我看来，中国想做甚么就决定去做，不会与其他人不确定的计划进行正式竞争。”