朱正廷单枪匹马会粉丝 乐华七子NEXT早前宣布会于2月24日晚上7时在PGRM宏愿礼堂举行《乐华七子NEXT世界巡回演唱会吉隆坡站》，而今HONOR Malaysia专页释出讯息，指乐华七子队长朱正廷将以“马来西亚荣耀10Lite青春大使”身份来马宣传，让不少粉丝兴奋留言“期待朱正廷，感谢Honor选择正正。”

乐华七子2月24日将来马开唱，队长朱正廷也将以“马来西亚荣耀10Lite青春大使”身份，单枪匹马来马宣传！

（雪兰莪．八打灵再也5日讯）乐华七子NEXT早前宣布会于2月24日晚上7时在PGRM宏愿礼堂举行《乐华七子NEXT世界巡回演唱会吉隆坡站》，而今HONOR Malaysia专页释出讯息，指乐华七子队长朱正廷将以“马来西亚荣耀10Lite青春大使”身份来马宣传，让不少粉丝兴奋留言“期待朱正廷，感谢Honor选择正正。”

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朱正廷除了是男子演唱组合NINE PERCENT成员，也是乐华七子NEXT队长。由于《乐华七子NEXT世界巡回演唱会吉隆坡站》最便宜门票也要388令吉，一度让大马歌迷喊贵。如今朱正廷将以“马来西亚荣耀10Lite青春大使”身份单枪匹马访马，难怪马来粉丝也高兴留言表示，“我快疯了（I Am Losing My Mind）。”