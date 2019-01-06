【隆情岁月】李系德·默迪卡球场美好回忆 位于吉隆坡市区的默迪卡体育场，又名独立球场。1957年8月31日，有逾万群众在此见证马来亚联合邦正式脱离英国殖民统治而宣布独立。

位于吉隆坡市区的默迪卡体育场，又名独立球场。1957年8月31日，有逾万群众在此见证马来亚联合邦正式脱离英国殖民统治而宣布独立。

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这球场那时每年都举办默迪卡杯国际足球赛，我第一次由叔叔和表叔带着去看球赛时大概只得6岁，记得是马来亚胜南越。我年幼无知看到蒙查查，还以为：哦，把球踢进这边的球门是赢的，踢进另一边的球门是输的，根本不知是两队互相攻门。

入学后常看报章的足球报道，认识了一些球员的名字，如许亚瑟、蒋罗拔、柯金水等。有一个叫陈单，我起初还以为他姓陈名单，却原来是印度人M.Chandran。最厉害的球星就是经常入球的中锋根尼（Abdul Ghani），那时吉隆坡坊间流行这么一首粤语歌谣：“火柴叫api，面包叫roti，饮茶饮kopi，烧烟烧Lucky，睇波睇Ghani，大华门口嗰个就叫孟加里。”（大华是著名戏院）可见根尼当时名气响亮，不逊色于后期的莫达达哈尼。

后来我终储蓄起零用钱去看默杯赛，掏出一堆1角和5分的零碎银角买最便宜的学生票，令售票员大翻白眼，边点算边唠叨埋怨。

我那时很喜欢看香港球员踢球，他们一度以“中华民国”的名义出赛，拿过两三次默迪卡杯冠军，队中有“香港之宝”姚卓然、“牛仔”莫振华、“牛屎”黄志强、“肥油”何祥友这“4条烟”。后来还有在英格兰甲组黑池队踢职业赛的张子岱，和他弟弟张子慧。另一中场球员黄文伟，后来娶了香港影星白茵。

我对默迪卡体育场的另一深刻记忆，就是每年国庆日，全市学生都来出席庆典。那时男学生一律白衣白裤，各校女学生的校服颜色却各不相同，尊孔和MGS的是白衣白裙、坤成和中华白衣黑裙、循人白衣配黑色连身裙、PES白衣浅紫连身裙、BBGS白衣浅绿连身裙、3家Convent女校则是白衣深蓝连身裙。各校学生分成一堆堆不同颜色坐满整个球场，当最高元首乘着吉普车绕场一周时，车子每驶近一处，那处的学生便全体起立向他致敬，这样一起一落，构成一股股色彩缤纷波动的“人浪”，场面十分壮观。

后期我也在这场地看过好些歌星献唱，印象最深刻的是十多年前“左麟右李”的除夕倒数演唱会，谭咏麟和李克勤唱到接近凌晨12点，就开始倒数迎接新年元旦，现场大放烟火，全场观众仰首欣赏在漆黑高空绽放的七彩灿烂烟花，笼罩在一片迎新的欢乐热闹气氛中，那该是默迪卡体育场留给我最美丽的回忆了。