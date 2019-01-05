中国超长版“复兴号”投入服务 中国铁路周六起（5日）进行新的列车运行图。调图后，成都、青岛到北京更快，超长版的“复兴号”动车组也投入服务。

（图：新华社）

（中国‧北京5日讯）中国铁路周六起（5日）进行新的列车运行图。调图后，成都、青岛到北京更快，超长版的“复兴号”动车组也投入服务。

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复兴号动车组的开行范围随著调图而扩大，覆盖长三角高铁线。调图后，新增始发终到城市包括黄山北、温州南、苍南、淮北、千岛湖和台州。新增兰州西（兰州）至重庆北D752/1次、兰州至重庆北D754/3次将首次采用动车组运行，全程约7小时，比起目前兰渝铁路最快普速客车压缩近3小时，这也是动车组列车在兰渝铁路全线首次载客运行。

另外，成都、重庆将首次开行到福建厦门、浙江温州的高速动车组。高铁将成都、重庆、贵阳这3个旅游网红城市与厦门这座沿海旅游打卡城市相连。

复兴号将安排在京沪高铁上线运营，进一步提升京沪高铁这些繁忙干线的运输能力。复兴号动车组全长439.9公尺，可载1283人，载客能力比起16辆编组提升了7.5%。